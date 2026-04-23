Назван способный изменить облик войны XXI века российский БПЛА

Журналист Эдвард: БПЛА «Ланцет» способен изменить облик войны XXI века

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» способен изменить облик войны XXI века, заявил ТАСС на полях Международной азиатской выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре, малайзийский журналист Джонатан Эдвард.

По его мнению, «Ланцет» можно считать одним из самых выдающихся видов оружия, появившихся за последнее время. Журналист назвал барражирующий боеприпас «эффективной системой, которая, вероятно, изменит облик войны XXI века так же, как это сделали автоматы Калашникова в годы холодной войны».

Эдвард заметил, что БПЛА доказал свою эффективность против множества целей, в частности, против радиолокационных и артиллерийских систем.

Ранее агентство сообщило, что разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые показали на международной выставке в Малайзии.

Тогда же посол РФ в азиатской стране Наиль Латыпов рассказал, что малайзийские летчики хорошо отзываются об истребителях Су-30МКМ российского производства.