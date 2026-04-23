Война с Ираном ускорила разрыв Америки с окружающим миром (Politico, США)

Politico: Бельгия не намерена жертвовать деньги в американский "Совет мира"

Союзники Штатов доверяют им намного меньше, пишет Politico. А некоторые все чаще действуют без оглядки на США. Страны Европы и Азии уже всерьез обсуждают, что делать, если американские гарантии безопасности однажды окажутся пустыми словами.

Нахаль Туси

Пол Маклири

Зак Колман (Zack Colman)

Сумбурные шаги президента Дональда Трампа лишь усугубляют процесс разрыва США со всем миром.

Война с Ираном подрывает влияние Америки во всем мире и обостряет напряженность в отношениях со странами, которые и без того пострадали на втором президентском сроке Дональда Трампа. Эту эрозию мировой власти будет трудно остановить и обратить вспять, если противники США, например, Китай, не упустят представившихся возможностей.

От Бангладеш до Словении — по всему земному шару нормирование топлива ограничило транспортные перевозки. Лидеры разочаровались, поскольку на них обрушились последствия нежеланной войны. В мусульманских странах в эфире открыто зазвучала антиамериканская риторика — нередко с молчаливого разрешения правительств. Даже союзники Америки по НАТО и те ограничили свою помощь США, причем некоторые открыто подчеркивают, что администрация Трампа даже не посоветовалась с ними, прежде чем развернуть свою кампанию против Ирана.

По мнению некоторых, война ускоряет разрыв США со значительной частью остального мира, наметившийся с тех пор, как Трамп вернулся к власти и начал бессистемно применять экономическую и военную силу США, начиная с пошлин.

"Многие сыты по горло тем хаосом, что принесла эта война, и боятся экономических последствий, но при этом я не заметил никаких серьезных протестов, — сказал один азиатский дипломат в Вашингтоне на условиях анонимности из-за деликатности темы. — Если следующий президент будет более разумным, имидж США еще может улучшиться, но для политиков всё равно встает ряд сложных и долгосрочных вопросов об альянсе — о том, на какие жертвы следует пойти, чтобы сберечь союз с США, и как нам следует поступить, если мы больше не сможем на них рассчитывать".

Последним признаком наметившегося размежевания можно назвать воскресное видеообращение премьер-министра Канады Марка Карни, где тот назвал экономические связи своей страны с США "слабостью", которую необходимо исправить.

"Мы должны позаботиться о себе сами, потому что не можем полагаться на одного-единственного иностранного партнера, — сказал Карни, который всё чаще критикует Трампа, отчасти из-за его угроз Гренландии. — Мы не справляемся с той неразберихой, что исходит от наших соседей. Мы не можем рисковать нашим будущим в надежде, что это внезапно прекратится".

По словам ряда бывших американских чиновников, постоянные колебания Трампа из-за целей иранской кампании не внушают доверия.

"Союзники не знают, чему верить, противники не знают, чего бояться, а его собственный кабинет не представляет себе его истинной стратегии или намерений, — сказал бывший сотрудник Совета национальной безопасности при администрации Байдена и специалист по генеральной стратегии Томас Райт. — Твердого долгосрочного прогноза нет. Но вопрос в том, чтó предпримут Китай, Россия, КНДР и Иран в ближайшие два года и девять месяцев, если эти тенденции продолжатся".

На просьбу прокомментировать ситуацию пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что подход Трампа "Америка превыше всего" улучшил условия торговых сделок, укрепил партнерские отношения в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и увеличил расходы союзников на оборону.

"Мировые лидеры рассуждали об исходящей от Ирана угрозе целых 47 лет, но ни у кого не хватило смелости ею заняться, — сказала Келли. — Как только все наши цели, включая окончательное устранение ядерной угрозы со стороны Ирана, будут достигнуты, мир станет безопаснее, стабильнее и благополучнее".

Гром и молния из-за дороговизны энергоносителей

С тех пор как 28 февраля США и Израиль развязали войну с Ираном, мировой энергетический сектор пострадал из-за блокады Ормузского пролива и ударов Тегерана по энергетическим объектам Ближнего Востока.

США уже были крупнейшим в мире производителем нефти и газа, и в перспективе лишь упрочат свое влияние на энергетические рынки, однако эти успехи могут оказаться сиюминутными.

Азиатские страны больше всего пострадали от перепадов цен — некоторые перевели работников на удаленную работу или приостановили экспорт ради экономии топлива — и уже пообещали ускорить переход на возобновляемые источники энергии и перезапустить атомные электростанции. Европа пытается извлечь уроки российской спецоперации на Украине и стремится преодолеть зависимость от единственного поставщика энергии. Вместо этого она планирует постепенно повышать энергоэффективность, внедрять возобновляемые источники энергии и наращивать количество электромобилей.

Связанные с ископаемым топливом потрясения — включая дефицит и внезапные скачки цен — уже привели к кошмарному стагфляционному сценарию с экономическим застоем и ростом издержек. Чтобы их обуздать, страны принялись рассматривать альтернативы: солнечную энергию, аккумуляторы и электромобили. Многие могут обратиться к Китаю, который контролирует большинство товаров, необходимых для выработки солнечной энергии. Пекин выпускает электромобили по бросовым ценам и контролирует основную часть полезных ископаемых для производства экологически чистой энергии и аккумуляторов.

"Цель стоит не просто пережить шок. Мы хотим воспользоваться этим периодом неопределенности, чтобы заложить прочную основу для будущей стабильности", — заявил президент Азиатского банка развития Масато Канда на прошлой неделе на мероприятии Совета по международным отношениям в Вашингтоне.

Представитель Министерства энергетики Бен Дитдерих сослался на воскресный комментарий министра энергетики Криса Райта в эфире CNN. Райт раскритиковал субсидии на развитие возобновляемых источников энергии и заявил, что США сохранят влияние за счет нефти и газа.

"Мы — крупный мировой экспортер нефти и, безусловно, крупнейшие по природному газу", — отметил он.

Друзей на поле боя все меньше

По мере затягивания войны стало невозможным закрывать глаза на обострившуюся напряженность в военных союзах Америки.

Во всех предыдущих войнах в регионе президентам США неизбежно удавалось привлечь на свою сторону даже изначально скептически настроенных союзников. В прошлом году администрация Трампа обратилась к ним за помощью в защите израильских городов и гражданской инфраструктуры региона от иранских ударов.

На сей же раз администрация Трампа не уведомила заранее даже ближайших союзников, по словам двух дипломатов из европейских стран, и с тех пор так и не изложила четких просьб.

Последствия не заставили себя долго ждать. В ответ на блокаду пролива Великобритания и Франция провели ряд встреч с десятками союзных государств, чтобы разработать план свободного судоходства по окончании войны, — не пригласив при этом США.

Европейская инициатива подразумевает оборонительные операции по защите коммерческого судоходства в проливе, однако конкретные сроки и силы, которые будут задействованы, еще не определены.

Кроме того, Европейский союз также изучает варианты усиления механизма коллективной обороны (статья 42.7) и размышляет о том, можно ли его будет задействовать в ответ на угрозы администрации Трампа захватить Гренландию силой.

С другой стороны, отношения США в сфере обороны пустили глубокие корни по всему миру, и их трудно разрушить в одночасье. Трамп не раз угрожал разорвать некоторые из них (вплоть до выхода из НАТО), но так и не предпринял серьезных шагов в этом направлении. Многие страны, при всём своем недовольстве Трампом, все еще хотят иметь военную мощь США на своей стороне.

В понедельник США и Филиппины начали крупные военные учения, с участием Японии и Канады, которые послужат предостережением Китаю.

На Ближнем Востоке кампания США против Ирана вызвала смешанные чувства. Израиль был надежным партнером в борьбе с Ираном, и твердо намерен максимально ослабить Исламскую Республику, даже если свергнуть режим не удастся.

Страны Персидского залива, с одной стороны, пытались отговорить США от нападения на Иран, а, с другой, возмутились ответными ударами Тегерана по их территории. Объединенные Арабские Эмираты все активнее поддерживают военные действия под началом США — хотя и, по сообщениям, заговорили о том, им может понадобиться финансовая помощь Вашингтона.

Дипломатические провалы

Война в Иране также очернила репутацию и подорвала влияние Америки в странах, где попытки США завязать отношения столкнулись с жесткой конкуренцией.

В телеграмме в четверг дипломаты из американского посольства в Душанбе предупредили Госдепартамент, что "конфликт в Иране всколыхнул стойкие антиамериканские настроения в сильно стесненной информационной среде Таджикистана, где иностранные субъекты усиливают влияние, а местные СМИ гоняются за просмотрами и внешним финансированием."

В выдержке из телеграммы, попавшей в распоряжение Politico, отмечается: "Наши конкуренты не скупятся на ресурсы, чтобы контролировать информационное пространство в стране, которая находится на стыке Китая, Афганистана, России и Ирана".

В аналогичных телеграммах, отправленных американскими дипломатами из Бахрейна, Индонезии и Азербайджана, о которых журнал Politico уже сообщал ранее, также отмечался всплеск антиамериканских настроений и звучало предупреждение, что в некоторых случаях под угрозой могут оказаться безопасность и дипломатические связи Америки.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель Госдепартамента Томми Пиготт повторил заготовленное заранее заявление: "Действия президента Трампа укрепляют безопасность США, будущих поколений и всего мира тем, что не дают воплотиться ядерным устремлениям иранского режима. Такова реальность, и вся администрация активно работает в этом направлении".

Однако действия Трампа в Иране усугубили то отчуждение, что некоторые союзники США ощутили после создания "Совета мира". Он задумывался как орган для реализации соглашения между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, однако критики заподозрили, что его истинная цель — подменить Организацию Объединенных Наций. Венгрия и Болгария единственные члены ЕС, присоединившиеся к совету с момента его создания в феврале. Другие страны блока держатся настороже, отправив лишь наблюдателей, а Бельгия в понедельник заявила о сомнениях.

Представитель МИДа Бельгии Давид Йорденс сказал Politico, что его страна не намерена жертвовать средства в "Совет мира".

И все же сторонники Трампа убеждены, что текущие неудобства, связанные с военными действиями в Иране, в долгосрочной перспективе непременно окупятся.

Александр Грей, высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности на первом сроке Трампа, сказал, что его решение безотлагательно начать борьбу с Ираном и его дестабилизирующей деятельностью "принесет дивиденды будущим президентам".

Статья написана при участии Даниэллы Чеслоу и Фелима Кина