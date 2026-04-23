Военное обозрение

Разведка Нидерландов: для подготовки войны против НАТО России потребуется год

Источник изображения: topwar.ru

Для подготовки войны против НАТО России якобы потребуется год. Но перед этим ей нужно завершить вооруженный конфликт на Украине.

К такому выводу пришла военная разведка Нидерландов, о чем сказано в опубликованном ею отчете за 2025 год.

По мнению голландских разведчиков, за этот срок российские Вооруженные силы смогут нарастить достаточный потенциал и начать боевые действия регионального масштаба против Североатлантического альянса. В отчете сказано, что Россия уже начала готовиться к реализации данного сценария.

По мнению авторов отчета, Москва при этом не будет стремиться к нанесению полного поражения альянсу. Вместо этого российское руководство якобы нацелено на ограниченные территориальные приобретения и, как следствие, на внесение разлада в отношения между членами НАТО.

Авторы доклада не исключают, что власти РФ станут угрожать Западу применением ядерного оружия. Эта перспектива их тревожит, так как международная обстановка сейчас более сложная, чем в годы «холодной войны». Тогда сдерживающим фактором являлась двухполярная система, обеспечивающая определенный баланс сил в мире. Также положительным элементом, позволяющим сохранять глобальную стабильность, была действенная система международного контроля за вооружениями.

Ранее российский посол в Финляндии Павел Кузнецов утверждал, что Североатлантический альянс рассматривает сценарий вооруженного конфликта с Россией на финской территории. Он указал на то, что в некоторой степени эта страна, как и государства Прибалтики, уже участвует в боевых действиях против РФ, предоставляя свое воздушное пространство для украинских беспилотников.

