Airbus завершила поставку самолетов A400M "Атлас" ВВС Германии

ЦАМТО, 22 апреля. Минобороны Германии объявило о поставке 53-го самолета военно-транспортной авиации A400M "Атлас" для ВВС Германии. Самолет был передан заказчику 18 апреля.

Таким образом, Airbus Defence and Space полностью выполнила реализуемую с 2001 года программу поставок A400M ВВС Германии. В последние годы правительство страны изучало варианты перепродажи 13 полученных самолетов, однако, несмотря на многочисленные обсуждения, эти усилия не привели к каким-либо соглашениям.

Кроме того, продвигалась инициатива создания многонациональной транспортной эскадрильи, в состав которой вошли бы около 10 самолетов A400M ВВС Германии. Данное предложение также не было реализовано.

Представляет интерес раскрытый в сообщении Airbus перечень направлений дальнейшей модернизации A400M, в который вошли: увеличение грузоподъемности с 37 до 40 тонн, возможность транспортировки и запуска до 50 средних БЛА или до 12 крылатых ракет класса "Таурус", оснащение съемным противопожарным комплектом, позволяющим нести до 20 тонн воды или огнезащитного состава.

С учетом упоминания ракеты "Таурус", вероятным заказчиком модернизации выступают ВС Германии, планирующие приобрести данные боеприпасы в больших количествах.

Как сообщал ЦАМТО, Германия в числе семи стран, входящих в Организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), подписала соглашение на поставку A400M в декабре 2001 года. Новые самолеты предназначались для замены устаревших ВТС C-160 "Трансалл", эксплуатировавшихся с 1960-х годов. Первоначально планировалось закупить 73 самолета A400M. Предполагалось, что первые самолеты будут приняты на вооружение ВВС ФРГ в 2010 году, а последние – шестью годами позднее. Тем не менее, поскольку по различным причинам программа поставки A400M значительно отстала от графика, в 2011 году Германия сократила заказ до 53 ед. Первый самолет представители Бундесвера приняли у Airbus Defence and Space в декабре 2014 года. В 2018 году Франция и Германия сертифицировали A400M для дозаправки других самолетов с использованием подкрыльевых контейнерных систем, а в 2019 году – с применением HDU (Hose Drum Unit).

A400M эксплуатируются 1-й, 2-й и 3-й эскадрильями, размещенными на авиабазе "Вюнсдорф", а также 4-й учебно-тренировочной эскадрильей (Бремен).

Помимо применения в операциях по перевозке войск и грузов и дозаправки в воздухе, A400M ВВС Германии задействуются в гуманитарных операциях и операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий.

На текущий момент общий заказ на поставку A400M составляет 178 самолетов (Германия – 53, Франция – 50, Испания – 27, Великобритания – 22, Турция – 10, Бельгия – 7, Люксембург – 1, Казахстан – 2; Индонезия – 2; Малайзия – 4). До настоящего времени Airbus Defence and Space поставила заказчикам 139 заказанных самолетов. Оставшиеся 39 самолетов будут поставлены, в частности, ВВС Казахстана, Франции и Испании.