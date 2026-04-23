Airbus завершила поставку самолетов A400M "Атлас" ВВС Германии

Источник изображения: Фото: Airbus Defence

ЦАМТО, 22 апреля. Минобороны Германии объявило о поставке 53-го самолета военно-транспортной авиации A400M "Атлас" для ВВС Германии. Самолет был передан заказчику 18 апреля.

Таким образом, Airbus Defence and Space полностью выполнила реализуемую с 2001 года программу поставок A400M ВВС Германии. В последние годы правительство страны изучало варианты перепродажи 13 полученных самолетов, однако, несмотря на многочисленные обсуждения, эти усилия не привели к каким-либо соглашениям.

Кроме того, продвигалась инициатива создания многонациональной транспортной эскадрильи, в состав которой вошли бы около 10 самолетов A400M ВВС Германии. Данное предложение также не было реализовано.

Представляет интерес раскрытый в сообщении Airbus перечень направлений дальнейшей модернизации A400M, в который вошли: увеличение грузоподъемности с 37 до 40 тонн, возможность транспортировки и запуска до 50 средних БЛА или до 12 крылатых ракет класса "Таурус", оснащение съемным противопожарным комплектом, позволяющим нести до 20 тонн воды или огнезащитного состава.

С учетом упоминания ракеты "Таурус", вероятным заказчиком модернизации выступают ВС Германии, планирующие приобрести данные боеприпасы в больших количествах.

Как сообщал ЦАМТО, Германия в числе семи стран, входящих в Организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), подписала соглашение на поставку A400M в декабре 2001 года. Новые самолеты предназначались для замены устаревших ВТС C-160 "Трансалл", эксплуатировавшихся с 1960-х годов. Первоначально планировалось закупить 73 самолета A400M. Предполагалось, что первые самолеты будут приняты на вооружение ВВС ФРГ в 2010 году, а последние – шестью годами позднее. Тем не менее, поскольку по различным причинам программа поставки A400M значительно отстала от графика, в 2011 году Германия сократила заказ до 53 ед. Первый самолет представители Бундесвера приняли у Airbus Defence and Space в декабре 2014 года. В 2018 году Франция и Германия сертифицировали A400M для дозаправки других самолетов с использованием подкрыльевых контейнерных систем, а в 2019 году – с применением HDU (Hose Drum Unit).

A400M эксплуатируются 1-й, 2-й и 3-й эскадрильями, размещенными на авиабазе "Вюнсдорф", а также 4-й учебно-тренировочной эскадрильей (Бремен).

Помимо применения в операциях по перевозке войск и грузов и дозаправки в воздухе, A400M ВВС Германии задействуются в гуманитарных операциях и операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий.

На текущий момент общий заказ на поставку A400M составляет 178 самолетов (Германия – 53, Франция – 50, Испания – 27, Великобритания – 22, Турция – 10, Бельгия – 7, Люксембург – 1, Казахстан – 2; Индонезия – 2; Малайзия – 4). До настоящего времени Airbus Defence and Space поставила заказчикам 139 заказанных самолетов. Оставшиеся 39 самолетов будут поставлены, в частности, ВВС Казахстана, Франции и Испании.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 05:54
  • 3
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 04:25
  • 1
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 20:29
  • 15615
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 10:15
  • 1
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 22.04 09:55
  • 126
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57
  • 22.04 01:58
  • 9
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 22.04 01:45
  • 2
ЗРК семейства "Тор" – адекватный ответ на современные воздушные угрозы