CSIS: США рискуют остаться без ключевых ракет в будущих конфликтах из-за Ирана

ЦАМТО, 22 апреля. США рискуют остаться без ключевых высокоточных ракет из-за истощения арсеналов во время конфликта с Ираном. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По оценке экспертов, восстановление запасов может растянуться на несколько лет. В случае с ракетами Tomahawk, израсходованными американскими военными в количестве более 850 ед., на это уйдет 47 месяцев. До начала конфликта их было 3100 ед.

Также запасы ракет для систем ПВО Patriot сократились на 1060-1430 ед. при довоенном объеме в 2330 ед. На восстановление этого арсенала потребуется не менее 42 месяцев.

Аналогичная ситуация сложилась с комплексами THAAD: при довоенном запасе в 360 ракет-перехватчиков ВС США израсходовали от 190 до 290 ед. Срок восполнения запасов составляет 53 месяца.

Конфликт с Ираном также истощил арсенал новейших высокоточных баллистических ракет PrSM. Из имевшихся 90 ед. военные использовали от 40 до 70 ед. Стоимость каждой ракеты в 1,6 млн. долл. при 46-месячном цикле производства делает восстановление запасов сложной задачей.

Из 4000 дорогостоящих ракет класса "воздух-земля" JASSM Вашингтон израсходовал более тысячи ед., на восполнение уйдет 48 месяцев. США активно использовали и многоцелевые ракеты SM-6: от 190 до 370 ед. из довоенного запаса в 1160 ед. Срок восполнения запасов – 53 месяца.

Наиболее дорогими и дефицитными оказались ракеты SM-3 стоимостью 28,7 млн. долл. за единицу. За время конфликта военные применили от 130 до 250 ед. из имевшихся 410 ед.. На восполнение этого арсенала понадобится 64 месяца.

Как отмечает "РИА Новости", эксперты CSIS пришли к выводу, что сокращение запасов создает риски для США в случае конфликта с Китаем. Потенциальные боевые действия потребуют большего расхода боеприпасов, чем в войне с Ираном.