Российский «Киноспутник» обеспечит сверхточную съемку Земли

ГК «Спутникс»: Киноспутник для сверхточной съемки Земли запустят в 2026 году

Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Киноспутник», который обеспечит сверхточную съемку поверхности планеты, запустят в 2026 году. Об этом со ссылкой на группу компаний (ГК) «Спутникс» сообщает ТАСС.

Запуск спутника, который будет вести съемку поверхности Земли с детализацией до 0,8 метра, будет осуществлен в рамках национального проекта «Космос». «Данные с этого аппарата предназначены для решения задач контроля инфраструктуры и мониторинга строительства и многих других отраслей экономики», — добавили в ГК.

В марте «Спутникс» сообщила, что российские спутники ДЗЗ «Зоркие-2М» зафиксировали возгорание в нефтепромышленной зоне ОАЭ.

В марте 2024-го Sitronics Group рассказала, что российский микроспутник ДЗЗ «Зоркий-2М» передал первые снимки.