«Дно ещё не достигнуто»: Британия хочет распродать патрульные корабли

Напряжённость на Ближнем Востоке, подогреваемая развязанной США и Израилем войной против Ирана, наглядно продемонстрировала шаткое положение ВМС Британии. Лондон смог направить в Восточное Средиземноморье только один корабль – эсминец HMS Dragon, и то за счёт свёртывания его технического обслуживания.

В связи с этим во французском издании Zone Militaire отмечается:

Но очевидно, что дно ещё не достигнуто. На фоне заявлений Лондона о намерении захватывать нефтяные танкеры у российского «флота-призрака», он хочет продать ВМС Уругвая 3 из 8 своих патрульных кораблей типа River.

Как указывается, предложение об этом было недавно направлено ВМС Уругвая через британское посольство в этой стране. Речь идёт о вымпелах HMS Tyne, HMS Severn и HMS Mersey, которые были введены в строй в период с 2003 по 2004 годы.

Ранее Монтевидео заказал два 1500-тонных патрульных корабля у испанской верфи Cardama, но сделка была отменена из-за «контрактных нарушений». В связи с этим Уругвай выразил заинтересованность в британском предложении. И не без оснований: он может приобрести три корабля, пусть и старой постройки, по цене одного нового – за $60 млн.

Как стало известно на днях, ВМС Уругвая уже направили делегацию в Британию для оценки состояния вымпелов.

Ранее британский флот уже расстался со своими последними двумя десантными кораблями HMS Albion и HMS Bulwark, которые были проданы Бразилии практически за бесценок.

Недавно модернизированные HMS Tyne, HMS Severn и HMS Mersey должны были оставаться на службе до 2028 года. При этом из-за бюджетных ограничений планы по их замене приняты не были. Одним из решений мог бы стать перевод на «домашние» базы HMS Tamar и HMS Spey, которые являются более новыми и в настоящее время дислоцированы в Индо-Тихоокеанском регионе.