Военное обозрение

«Дно ещё не достигнуто»: Британия хочет распродать патрульные корабли

Источник изображения: topwar.ru

Напряжённость на Ближнем Востоке, подогреваемая развязанной США и Израилем войной против Ирана, наглядно продемонстрировала шаткое положение ВМС Британии. Лондон смог направить в Восточное Средиземноморье только один корабль – эсминец HMS Dragon, и то за счёт свёртывания его технического обслуживания.

В связи с этим во французском издании Zone Militaire отмечается:

Но очевидно, что дно ещё не достигнуто. На фоне заявлений Лондона о намерении захватывать нефтяные танкеры у российского «флота-призрака», он хочет продать ВМС Уругвая 3 из 8 своих патрульных кораблей типа River.

Как указывается, предложение об этом было недавно направлено ВМС Уругвая через британское посольство в этой стране. Речь идёт о вымпелах HMS Tyne, HMS Severn и HMS Mersey, которые были введены в строй в период с 2003 по 2004 годы.

Ранее Монтевидео заказал два 1500-тонных патрульных корабля у испанской верфи Cardama, но сделка была отменена из-за «контрактных нарушений». В связи с этим Уругвай выразил заинтересованность в британском предложении. И не без оснований: он может приобрести три корабля, пусть и старой постройки, по цене одного нового – за $60 млн.

Как стало известно на днях, ВМС Уругвая уже направили делегацию в Британию для оценки состояния вымпелов.

Ранее британский флот уже расстался со своими последними двумя десантными кораблями HMS Albion и HMS Bulwark, которые были проданы Бразилии практически за бесценок.

Недавно модернизированные HMS Tyne, HMS Severn и HMS Mersey должны были оставаться на службе до 2028 года. При этом из-за бюджетных ограничений планы по их замене приняты не были. Одним из решений мог бы стать перевод на «домашние» базы HMS Tamar и HMS Spey, которые являются более новыми и в настоящее время дислоцированы в Индо-Тихоокеанском регионе.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 05:54
  • 3
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 04:25
  • 1
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 20:29
  • 15615
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 10:15
  • 1
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 22.04 09:55
  • 126
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57
  • 22.04 01:58
  • 9
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 22.04 01:45
  • 2
ЗРК семейства "Тор" – адекватный ответ на современные воздушные угрозы