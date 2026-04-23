Для ВСУ разработали наземную платформу огневой поддержки Spider

Источник изображения: topwar.ru

Украинские разработчики представили созданный в интересах ВСУ новый наземный дрон – гусеничную платформу Spider, предназначенную для обеспечения огневой поддержки: поражения лёгкой бронетехники, укреплений, живой силы и низкоскоростных воздушных целей.

Управление системой осуществляется дистанционно через мобильные сети LTE, радиосвязь, спутниковый интернет Starlink или оптоволоконному кабелю. Робот в состоянии самостоятельно выходить на заданную точку по координатам.

Spider может оснащаться различными пулемётами, такими как Browning M2 и ПКT, а также автоматическими гранатомётами АГС-17 и Мк19. СУО включает гидравлический стабилизатор, баллистический калькулятор и оборудование, отвечающее за автоматическое сопровождение целей. Угол возвышения достигает +70°, что позволяет поражать воздушные объекты, например, зависшие дроны.

В базовой версии отсутствует броневое покрытие, конструкторы оснастили корпус стандартной сталью.

Система камер кругового обзора обеспечивает всесторонний обзор. Размещение дымовых ПУ позволяет создавать завесы, скрывающие дружественные подразделения и технику, а не только саму платформу. В зависимости от интенсивности использования, автономность работы составляет до 72 ч.

В настоящее время беспилотник проходит сертификацию.

