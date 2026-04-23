Евросоюз готовит увеличенный оборонный бюджет

Еврокомиссия намерена увеличить оборонные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы минимум до 131 млрд евро. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на слушаниях в комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

Чиновник пояснил, что сумма является "абсолютным минимумом" и не подлежит пересмотру. В предыдущем семилетнем плане ЕС на 2021–2027 годы прямой расходной статьи на закупку вооружений не было, а внебюджетный "Европейский фонд мира" составлял лишь около 13 млрд евро.

Флаг Евросоюза news.tts.lt

Как отмечает РБК, в выступлении еврокомиссар призвал страны ЕС начать производить больше оружия, чем Россия. Кубилюс утверждает, что сегодня по объемам выпуска артиллерийских снарядов и ракет РФ опережает все европейские государства, вместе взятые.

Кубилюс уже представлял план, согласно которому на оборону в 2028–2034 годах предполагалось выделить 131 млрд евро, что в пять раз превышает текущий уровень финансирования. Окончательное решение о бюджете примут при согласовании позиций всех 27 стран – членов ЕС.