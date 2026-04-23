От бойцов до лошадей: Швейцария «укутывает» войска в камуфляж

Источник изображения: topwar.ru

В современной войне камуфляж уже не может ограничиваться исключительно визуальной маскировкой. Он также должен обеспечивать тепловизионную, инфракрасную и радиолокационную малозаметность. Мультиспектральный камуфляж как раз предлагает комплексное решение, которым воспользовалось Минобороны Швейцарии, заказав в ноябре 2025 системы маскировки у трёх компаний – SSZ Camouflage Technology AG (Швейцария), Saro GmbH Ghosthood (Германия) и Saab (Швеция).

MOWAG Eagle V:

Камуфляж должны получить разведывательные бронемашины MOWAG Eagle V 6x6. Армия в ноябре 2019 года приобрела 100 единиц техники у компании GDELS-MOWAG за примерно $500 млн по текущему курсу. Машины оборудуются новейшей тактической разведывательной системой TASYS и комплектуются многосенсорным блоком на выдвижной телескопической мачте для сбора данных в прифронтовой зоне. Сделка должна быть закрыта до конца 2026 года.

Слева мы видим систему Barracuda от Saab, в центре Ghostwood от Saro, а справа – SSZ:

Примечательно, что маскировка предназначается не только для бойцов и техники – в неё «укутываются» даже лошади. Последние кавалерийские части швейцарской армии были расформированы в 1972 году. Однако военные до сих пор используют лошадей для логистики и решения других задач, главным образом в высокогорной местности, где применение колёсной техники непрактично.