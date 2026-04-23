"Откуда не ждали". США оставили Европу безоружной

Коллинз: на пополнение американских запасов противоракет уйдут годы

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон откладывает поставки вооружений и военной техники странам ЕС, так как собственные арсеналы истощились из-за войны с Ираном. Союзников об этом уже проинформировали. В первую очередь графики пересмотрят для Скандинавии и Балтийского региона. О каком оружии идет речь и почему нельзя устранить дефицит прямо сейчас — в материале РИА Новости.

Перерасход ракет

Скорее всего, имеются в виду средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также боекомплект к ним. Расход зенитных ракет в противостоянии с Тегераном превысил все прогнозы. В предыдущие годы США и так порядком потратились на поставки этих критически важных боеприпасов Украине. Но операция Epic Fury буквально опустошила американские арсеналы. Особенно — ракет PAC-3 комплекса Patriot и противоракет системы THAAD.

Директор агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Хит Коллинз предупредил: быстро эту проблему не решить. "Мы каждый день производим это оружие. <...> Однако на полное восстановление уйдет несколько лет", — сказал он.

Промышленность выпускает 500-600 PAC-3 в год. По оценкам, для перехвата иранских дронов и баллистики израсходовали более тысячи штук. Пентагон и концерн Lockheed Martin заключили рамочное соглашение об увеличении производства до 2000 единиц в год. Но это задача на семь лет.

Ракет для THAAD изготавливают не более 100 в год. В планах — 400 через семь лет. А Пентагон только за первые 12 дней операции Epic Fury израсходовал 100-150 перехватчиков этого типа. По данным СМИ, запасы просели на четверть. Кроме того, Корпус стражей исламской революции заявил, что поразил четыре радара AN/TPY-2, входящих в состав THAAD, ослепив таким образом четыре батареи. Значит, придется потратиться еще и на новые РЛС, и это тоже работа на годы.

Золотая ПВО

Ракеты для Patriot и THAAD — это сверхманевренные перехватчики со сложной электроникой. Их технологический цикл долгий и плохо масштабируемый. Критические компоненты поступают от очень ограниченного числа подрядчиков (Lockheed Martin, Boeing). Десятки новых заводов не построить без многолетних инвестиций и подготовки кадров.

Более того, ряд радиоэлектронных компонентов и материалов (например, галлий для РЛС) зависит от внешних поставщиков, в том числе из Китая. В таких условиях любая крупная военная кампания, где за короткое время расходуются тысячи перехватчиков, мгновенно выбивает запасы, а промышленность не в состоянии быстро отреагировать.

Кроме того, американские комплексы ПВО и ПРО очень дорогие. Батарея Patriot (от четырех до восьми пусковых установок) — более миллиарда долларов. Ракета PAC-3 в обновленном варианте MSE — четыре-пять миллионов. Таким образом, полный залп батареи — это порядка 32 миллионов. Сумма, сравнимая со стоимостью истребителя F-16 современной модификации.

С THAAD дела обстоят еще интереснее. Стоимость комплекса (батареи) — около трех миллиардов. Ракета-перехватчик — 20-25 миллионов. На пусковой их восемь, в батарее — до девяти пусковых. То есть полновесная батарея с боекомплектом обходится американскому бюджету чуть ли не в пять миллиардов. Это крайне сложное оружие. У самих США таких батарей всего семь.

Украина в проигрыше

Скандинавским и балтийским союзникам Вашингтона придется подождать, пока американская военная промышленность наберет нужную инерцию. Известно, что закупить ЗРК Patriot планировали Эстония и Латвия. Литва, в свою очередь, сделала крупный заказ на ракеты средней дальности AIM-120C-8 (AMRAAM) для комплекса NASAMS. Эти поставки тоже под вопросом. "Патриоты" заказала Швеция — несколько батарей, около 100 ракет MIM-104E и до 200 PAC-3 MSE на 3,2 миллиарда долларов. Возможность подобной сделки рассматривают Дания и Норвегия.

Однако больнее всего нехватка боекомплекта для Patriot ударит по Украине. Это единственный ЗРК, способный с переменным успехом перехватывать российскую баллистику. Зеленский в последнее время неоднократно жаловался, что запас ракет у ВСУ практически иссяк. Сейчас американские ЗРК прикрывают лишь Киев и несколько других крупных городов, и то весьма ограниченно. О том, чтобы использовать их для охоты на российскую авиацию, речь уже не идет.

Напомним: после вступления Дональда Трампа в должность президента США перестали напрямую передавать оружие украинской армии. Вашингтон обязал европейских союзников закупать его для Киева. Готовность потратиться на американскую ПВО в интересах Украины выразили Польша, Норвегия, Германия, Швеция и Нидерланды. Очевидно, эти планы придется серьезно сдвинуть вправо.

Для России же нехватка зенитных средств у противника открывает окно возможностей для серьезного повышения интенсивности ударов высокоточным оружием по военной и промышленной инфраструктуре Украины. Конечно, исход СВО решится "на земле". Но разбитые тылы неизбежно скажутся на положении войск на фронте.