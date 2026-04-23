Высокотехнологичные подводные лодки Путина бросают вызов НАТО в глубинах Атлантики (Bloomberg, США)

Bloomberg: новые российские подлодки бросают вызов НАТО в Арктике

Новые российские подводные лодки бросают вызов НАТО, сообщает Bloomberg. Москва добилась в этом секторе впечатляющих успехов, признают эксперты. При этом западные программы строительства подлодок сталкиваются с задержками на фоне острой нехватки рабочей силы.

Алан Кроуфорд (Alan Crawford), Хайди Таксдал Скьесет (Heidi Taksdal Skjeseth)

НАТО отвечает на подводную угрозу со стороны России игрой в "кошки-мышки", напоминающей эпоху холодной войны

В четырехстах метрах под землей, в недрах выдолбленной горы, за двойными бронированными дверями, находятся операторы. Они работают в затемненной комнате за компьютерными станциями; перед ними – экраны от пола до потолка, на которых отображается карта северной Норвегии и арктического региона.

На этом военном объекте, спроектированном для противостояния ядерному удару, собираются данные с датчиков, размещенных по всему Крайнему Северу и отслеживающих все – от морского дна до космического пространства. Эти данные проходят тщательную фильтрацию для выявления аномалий и анализа возможных угроз, включая суда так называемого "теневого флота" и неопознанные летательные аппараты.

Все чаще Норвежский объединенный штаб в Рейтане, расположенный в 30 минутах езды от арктического города Будё, возглавляет активизацию усилий НАТО по отслеживанию подводных лодок Северного флота ВМФ России. Эти современные высокотехнологичные атомные суда, следующие на юг с Кольского полуострова в Северную Атлантику или скрывающиеся под арктическими льдами, представляют собой наиболее наглядное проявление растущей военно-морской мощи президента России Владимира Путина.

"Они хороши", – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, командующий Объединенным штабом, в своем небольшом подземном кабинете, в котором висит портрет норвежского короля Харальда и картина со старинным парусником.

"Многие из нас были удивлены некомпетентностью и неэффективностью российских сил после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году, – сказал Андерсен в интервью в начале марта. – Однако я не отношу это к подводным силам. Это приоритетные подразделения в российской армии".

Путин приложил значительные усилия для восстановления военно-морского флота после его фактического упадка в постсоветский период, и за последние десять лет на вооружение было принято множество новых кораблей. Особый приоритет при этом отводится подводным лодкам, что вызывает решительный ответ со стороны прифронтовых государств НАТО, прежде всего Норвегии, Великобритании и – по крайней мере, на данном этапе – Соединенных Штатов.

В итоге, несмотря на то что внимание мировой общественности сосредоточено на Персидском заливе, противостояние между НАТО и Россией все больше напоминает возрождение противолодочной борьбы времен холодной войны в Северной Атлантике – но уже с применением современных, значительно более продвинутых технологий.

Редкий пример подобной угрозы был зафиксирован 9 апреля, когда министр обороны Великобритании Джон Хили публично заявил, что вооруженные силы при поддержке Норвегии якобы сорвали секретную российскую операцию, нацеленную на подводную инфраструктуру в водах Великобритании и вокруг них. Операция, как утверждалось, началась с обнаружения российской ударной подводной лодки при входе в международные воды Крайнего Севера, после чего за ней в течение нескольких недель велось круглосуточное наблюдение.

Рост активности подводных лодок подчеркивает вновь обретенное стратегическое значение Арктики, о чем, в частности, свидетельствует и неудачная попытка президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией. Этот вопрос вновь оказался в центре внимания, когда он раскритиковал НАТО за отказ присоединиться к его войне против Ирана и вновь заговорил о выходе из альянса.

Европейские чиновники отмечают, что между риторикой президента и фактическим уровнем военного сотрудничества США на суше и на море сохраняется определенный разрыв, хотя американские силы продолжают присутствовать, в том числе на базе в Рейтане.

В то же время Европа все активнее стремится взять на себя большую ответственность за операции в Арктике. Этим во многом объясняется растущий интерес к углублению координации с Норвегией, которая позиционирует себя как "глаза и уши" НАТО на Севере.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Канады Марк Карни 13 марта посетили норвежскую Арктику, где в качестве гостей премьер-министра Йонаса Гара Стёре наблюдали за учениями НАТО. Германия и Норвегия реализуют совместные закупки подводных лодок и имеют совместную ракетную программу, в то время как Канада ведет переговоры с немецкой компанией TKMS о приобретении 12 новых подводных лодок.

Тем не менее, комментируя действия российской подводной лодки, глава Королевского военно-морского флота генерал Гвин Дженкинс в интервью BBC заявил, что Великобритания "с трудом справляется в Атлантике с задачей их отслеживания совместно с союзниками".

Норвегия, имеющая общую границу с Россией, обладает значительным опытом наблюдения за Кольским полуостровом, где расположено одно из крупнейших в мире ядерных хранилищ.

Российские подводные лодки базируются в районах Атлантического океана, и "поэтому для них критически важно достичь этих мест незамеченными", как отметил бывший главнокомандующий ВМС Норвегии Руне Андерсен. Как правило, при прохождении узкого коридора между Гренландией, Исландией и Великобританией, известного как "Фареро-Исландский рубеж", подводные лодки можно обнаружить при движении на юг.

Технологические достижения смещают зону преследования все дальше на север. Это означает попытки выявить и отследить подводные лодки еще до того, как они покинут относительное мелководье Баренцева моря и окажутся в водах у берегов Норвегии, глубина которых может достигать четырех тысяч метров.

"Мы следим за ними круглосуточно, 365 дней в году", – заявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик в интервью в Осло.

"Мы не теряем эти подводные лодки, – добавил он. – И когда я говорю “мы”, то имею в виду НАТО. Британцы, американцы, французы, немцы боятся, что не будут знать, где находятся эти атомные подводные лодки, если им удастся выйти туда и скрыться".

В июле 2025 года Путин посетил верфь "Севмаш" в Архангельской области, где поднял флаг на атомной подводной лодке класса "Борей-А" и официально ввел ее в состав Северного флота, базирующегося в Североморске, недалеко от Мурманска.

Названная в честь Борея – древнегреческого бога северного ветра, – эта подводная лодка входит в число семи субмарин, которые, как заявил Путин в обращении к экипажу, планируется построить к 2030 году. "Обязательно и в полном объеме реализовать намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота, способного обеспечить безопасность России и наших национальных интересов во всех районах Мирового океана", – отметил российский лидер.

За последние шесть лет в состав флота, по его словам, вошли пять стратегических ракетных подводных лодок класса "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки класса "Ясень-М". Они представляют собой один из компонентов российской ядерной триады наряду с межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования и стратегической авиацией.

В 2010-х годах предпринимались последовательные шаги по восстановлению России в качестве ведущей морской державы, а с 2023 года этот курс получил новый импульс, обеспечив "значительные практические результаты", в том числе в сфере ракетных технологий и беспилотных надводных аппаратов. Об этом написал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Эндрю Монаган в своей статье для Колледжа обороны НАТО.

Летом 2024 года Путин назначил Николая Патрушева – одного из своих ближайших советников – куратором кораблестроения и главой реформированного координационного органа, напрямую подчиненного президенту. В апреле 2025 года президент России объявил о федеральной программе финансирования военно-морского флота на сумму около 100 миллиардов долларов в течение 10 лет. По мнению Монагана, эти меры по укреплению российской морской мощи играют ключевую роль в планах Путина на предстоящий период "геоэкономической конкуренции".

Прежде всего, речь идет об Арктике. Будучи крупнейшей арктической державой, Россия предпринимает целенаправленные попытки извлечь выгоду из того, что регион нагревается в три-четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты. При Путине Москва развивает военную инфраструктуру и иные объекты, стремясь закрепить контроль над Северным морским путем, который постепенно становится доступнее, а также над рыбными ресурсами, запасами нефти и газа и другими подводными месторождениями полезных ископаемых.

Россия по-прежнему отстает от Запада – и Китая – по общему числу кораблей, а ее военно-морской флот понес потери в Черном море в ходе противостояния с Украиной, включая потопление флагмана Черноморского флота.

По словам Майка Планкетта, старшего аналитика по военно-морским платформам в компании Janes, специализирующейся на военной разведке, Северный флот – это совсем другое дело. Будучи главным подразделением российского ВМФ, он считается наиболее вероятным участником операций против сил НАТО в случае конфликта, и поэтому первым получает наиболее современное и передовое оснащение.

В то время как США получают новые корабли, их программы строительства подводных лодок сталкиваются с существенными задержками на фоне острой нехватки рабочей силы – проблемы, которая, как утверждается, в меньшей степени затрагивает Россию и Китай.

ВМС США по-прежнему сохраняют небольшое преимущество по числу подводных лодок, однако их стратегические приоритеты отличаются от российских, что делает прямое сопоставление затруднительным.

"Российские подводные лодки класса “Борей” не так бесшумны, как западные стратегические ракетоносцы последнего поколения, которые действуют в одиночку в открытом океане и поэтому в гораздо большей степени ориентированы на скрытность", – сказал Планкетт. Однако они используют преимущества арктического ледового покрова и нередко сопровождаются ударными подводными лодками, поэтому, по его словам, "для России это не представляет такой серьезной проблемы".

Подводные лодки класса "Ясень" (или "Северодвинск", как их называют за пределами России) уступают западным аналогам по уровню малошумности, однако их "значительные возможности по борьбе с кораблями и наземными целями" и большое количество ракет "представляли бы серьезную угрозу в военное время". Более того, по его словам, "их более высокий технологический уровень существенно осложняет задачу их обнаружения и сопровождения для западных флотов".

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев в интервью официальной газете Министерства обороны "Красная звезда", опубликованном 19 марта в честь "Дня подводника", заявил, что ведутся работы по созданию еще более совершенных подводных лодок пятого поколения.

На северо-западе Шотландии находится мемориал арктическим конвоям, доставлявшим помощь советским союзникам во время Второй мировой войны. В те годы торговые суда, загруженные топливом, вооружением, боеприпасами и продовольствием, отправлялись из Лох-Ю в опасный путь через северные воды Норвегии, преодолевая немецкие атаки и суровые природные условия, направляясь в Мурманск и Архангельск.

Сегодня британские военные самолеты, действующие совместно с норвежскими и немецкими союзниками, вылетают с базы на северо-востоке Шотландии, расположенной в нескольких минутах езды от Лох-Ю, чтобы отслеживать и перехватывать суда, выходящие из тех же российских портов.

Авиабаза Лоссимут, расположенная недалеко от устья реки Спей, является передовой линией обороны НАТО против потенциальных российских действий с севера. На базе размещены четыре эскадрильи истребителей "Тайфун", а также британский флот из девяти противолодочных самолетов P-8 "Посейдон".

Хотя число воздушных вторжений сократилось с 2022 года, Министерство обороны утверждает, что зафиксировало тридцатипроцентный рост числа российских подводных лодок, заходящих в территориальные воды Великобритании за последние два года. Это было до апрельской операции с участием самолетов P-8.

"Российская угроза вновь усилилась, и у нас достаточно ресурсов для противодействия ей", – заявил командир эскадрильи Королевских ВВС Джейми Лэмб.

Лэмб командует 201-й эскадрильей, которая проводит морские разведывательные патрули с использованием самолетов "Посейдон". Созданный на базе Boeing 737, этот самолет оснащен блоком компьютерных станций, современными радиолокационными системами, камерой высокого разрешения, торпедным вооружением и до 129 морских датчиков, известных как гидроакустические буи. Оборудование настолько засекречено, что Королевские ВВС разрешают фотографировать лишь внешний вид самолета.

Список высокопоставленных визитов на базу свидетельствует о растущей угрозе. В октябре Лоссимут посетил министр обороны Германии Борис Писториус; примечательно, что Берлин уже заказал восемь самолетов P-8 на сумму почти 3,5 миллиарда долларов. В декабре базу посетили министр обороны Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер-министр Великобритании Кир Стармер; они осмотрели P-8 и обсудили подготовку пилотов и экипажей в рамках норвежско-британского оборонного соглашения. Тремя месяцами ранее Норвегия заключила с Великобританией контракт на 10 миллиардов фунтов стерлингов на закупку как минимум пяти фрегатов типа 26, предназначенных для обнаружения, сопровождения и противодействия подводным лодкам.

Гидроакустические буи плавают в толще воды, фиксируя шумы или излучая гидроакустические сигналы. Дизельные подводные лодки сами по себе практически бесшумны, однако им необходимо периодически всплывать для зарядки аккумуляторов, что делает их уязвимыми для обнаружения. Атомные подводные лодки могут находиться под водой практически неограниченное время, поэтому их обнаружение во многом зависит от разведывательных данных. Это трудоемкая задача – недаром существует шутка, что аббревиатуру ASW следовало бы расшифровывать не как "противолодочная война", а как "ужасно медленная война".

"Думаю, справедливо будет сказать, что любая российская подводная лодка нового поколения представляет собой серьезную угрозу", – сказал Лэмб, отвечая на вопрос о том, с чем приходится работать его P-8. Ни офицеры, ни официальные представители не стали раскрывать предполагаемый процент успешности операций; данные о том, сколько подводных лодок остается необнаруженными, засекречены.

Благодаря своим крутым горам и живописным пляжам, выходящим к Норвежскому морю, Лофотенские острова остаются популярным направлением для туристов даже в долгие зимние месяцы. Однако за этой прекрасной картиной скрывается один важный факт: у западного побережья континентальный шельф резко уходит на значительную глубину.

"Это естественное убежище", – говорит генеральный директор оборонно-технологической компании Havguard Эмили Осберг. В золотистых туфлях и скромном кардигане, с трудом пробираясь через высокие сугробы на улицах родного Лекнеса – крупнейшего муниципалитета Лофотен, – она словно не замечает арктического холода, однако ее тон резко меняется, как только разговор заходит о работе, становясь предельно серьезным.

Компания Havguard – от норвежского слова Hav, означающего "океан" – разрабатывает интегрированные датчики и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта (ИИ) для оборонных заказчиков, включая вооруженные силы Норвегии. Эти технологии позволяют выявлять подводные угрозы, а также защищать гражданскую инфраструктуру, включая порты, подводные кабели, нефтегазовые установки и морские ветропарки.

Ключевым элементом работы являются технологии, обеспечивающие связь через полярные льды, где нередко скрываются российские подводные лодки с баллистическими ракетами. Осберг охарактеризовала это как технологическую гонку между НАТО, Россией и Китаем.

"Мы пытаемся изучить возможности физики и понять, как можно расширить эти границы, чтобы создавать новые перспективные или даже прорывные технологии, – сказала она в интервью в Лекнесе вместе с Райаном Николсом, главным операционным директором Havguard. – Арктика, по сути, представляет собой “скрытую зону”, и мы не можем ничего сделать с тем, чего не видим".

У Havguard есть еще один объект в Осло, который Осберг в шутку называет "филиалом". Впрочем, в ее словах лишь доля иронии: этот регион все чаще оказывается в центре международной повестки в сфере безопасности. Здесь расположен космический центр Андёйя в Вестеролене – к северу от Лофотенских островов, который также используется как испытательный полигон для вооружений, а неподалеку находится норвежская база подводных лодок. Город Будё, расположенный примерно в 25 минутах полета от Лекнеса, был выбран местом размещения третьего Объединенного центра воздушных операций НАТО.

Возвращение к холодной войне не воспринимается в Будё исключительно негативно. Разрушенный немецкими войсками в 1940 году, после Второй мировой войны он стал местом размещения одной из крупнейших американских военных баз в Европе. Город также оказался косвенно связан с одним из самых напряженных эпизодов холодной войны – инцидентом с самолетом U-2: американский разведывательный самолет, сбитый над территорией СССР в 1960 году, первоначально направлялся в Будё. В ответ на это советский лидер Никита Хрущев даже пригрозил нанесением ядерного удара по городу.

"Это лишь подчеркивает, насколько стратегически важным было это место", – сказал мэр Одд Эмиль Ингебригтсен за чашкой крепкого кофе в здании мэрии, строгом снаружи и оформленном в современном скандинавском стиле внутри. После окончания холодной войны Будё потерял около тысячи военнослужащих и членов их семей. Возвращение оборонной активности приносит новые рабочие места и инвестиции, сосредоточенные вокруг нового аэропорта, а также способствует росту населения и общему оживлению города.

Необычно то, что муниципалитет взял под контроль заброшенные военные объекты, включая ангары для истребителей и ряд высеченных в скале бомбоубежищных помещений, способных вместить до трех тысяч военнослужащих.

"Мир изменился, и теперь они хотят все вернуть обратно", – сказал Ингебригтсен.

Для вице-адмирала Андерсена ослабление российских обычных сил в ходе конфликта на Украине лишь повышает значение ядерного потенциала как инструмента проецирования силы, что отчасти объясняет инвестиции в подводные лодки и современные ракетные системы. В октябре Россия заявила об успешном испытании ядерной ракеты с "неограниченной дальностью", получившей в НАТО обозначение Skyfall. Спустя несколько дней Путин также упомянул о подводном беспилотнике с ядерной энергетической установкой, способном действовать по типу торпеды.

Хотя Андерсен призвал менее знакомых с арктической обстановкой наблюдателей "сделать глубокий вдох", он вместе с тем подчеркнул, что НАТО должна быть готова противостоять более опасной России.

"Все, что Россия разрабатывает в сфере новых ракетных систем и потенциальных угроз, испытывается и отрабатывается на Севере", – сказал Андерсен. По его словам, это лишь подчеркивает важность роли Норвегии в альянсе – в наблюдении за ситуацией и обмене разведданными с союзниками, включая США.

Несмотря на всплеск активности России и усиление неопределенности со стороны Соединенных Штатов, военные подчеркивают, что далеко не все изменилось. Кольский полуостров десятилетиями является местом размещения российского ядерного арсенала. Арктика по-прежнему остается холодным и суровым регионом, простирающимся на огромные расстояния, хотя ее стратегическое значение вновь стало очевидным. На этом фоне готовность России применять военную силу и наращивать производство вооружений выступают новыми факторами, усиливающими геополитическую нестабильность.

Можно с уверенностью утверждать, что регион стал центром новой холодной войны.

"Конфликт на Украине, вся динамика безопасности, Крайний Север – все это в конечном счете возвращает к России, Кольскому полуострову и ее флоту атомных подводных лодок, – сказал Николс из Havguard, бывший американский летчик-истребитель и военный атташе. – Все это сводится к тому, какие действия Россия предпринимает в этом регионе"