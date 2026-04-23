Опутали берега: в ВМФ созданы антидронные подразделения

Мобильные группы с пулеметами, ПЗРК и средствами РЭБ охраняют военно-морскую инфраструктуру

В составе ВМФ России появились антидронные подразделения. Специализированные роты охраны, обороны и противодействия БПЛА созданы на всех флотах страны. Их задача — защищать военно-морскую инфраструктуру от диверсантов и атак беспилотников. На вооружении подразделений находятся переносные зенитно-ракетные комплексы, пулеметы, гладкоствольное оружие и средства радиоэлектронной борьбы. Маневренные подразделения позволяют экономить дорогостоящие ракеты систем ПВО, отмечают эксперты.

Как функционируют новые противодронные роты

В пределах закрепленных участков личный состав новых подразделений разворачивает замаскированные пункты воздушного наблюдения. За каждым из них закрепляется собственный сектор контроля, рассказали источники «Известий», знакомые с ситуацией.

Между такими пунктами действуют мобильные огневые группы. Они перемещаются на пикапах на базе УАЗ «Патриот», оснащенных пулеметами.

Подразделения рот вооружены средствами радиоэлектронной борьбы, переносными зенитно-ракетными комплексами и гладкоствольными ружьями, оснащенными патронами с сетью или дробью.

Наблюдательные расчеты и мобильные группы несут службу круглосуточно.

— Появление таких структур продиктовано временем. С начала специальной военной операции никто не предполагал, что возникнет такая необходимость, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Однако спецоперация показала, что без таких подразделений борьба за малое небо будет практически невозможна.

По его словам, число беспилотников и их типов постоянно увеличиваются. Такие аппараты сравнительно дешевы в производстве, поэтому использование дорогостоящих зенитных управляемых ракет для их поражения не всегда оправданно. Аналогично и привлечение авиации в ряде случаев оказывается избыточным.

— А вот такие подразделения, которые могут оперативно выезжать в места возможных атак — эффективный способ, позволяющий снимать большинство видов угроз, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что системы ПВО не всегда могут быть оперативно переброшены в нужную точку, поскольку противник регулярно меняет тактику действий. Мобильные антидронные силы, напротив, выполняют функции групп быстрого реагирования и способны предотвратить развитие атаки на раннем этапе.

Такие подразделения становятся штатными структурами, они получают свои сектора ответственности и будут охранять портовые сооружения и другие объекты от атак с воздуха и с моря, заключил эксперт.

— Формирование подобных подразделений назрело давно. Военно-морской флот должен обеспечивать безопасность не только кораблей, но и всей инфраструктуры, которая обеспечивает их деятельность, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов. — в годы Великой Отечественной войны защита городских построек — жилого фонда, объектов социальной инфраструктуры — тоже ложилась на плечи моряков. Флот защищал не только сам себя, но и прибрежную территорию.

Восстановление противовоздушной структуры, которая использовалась во время Великой Отечественной войны, с учетом современных реалий — давно назревшее требование, добавил эксперт.

Флоту необходимо обеспечивать безопасность портов и населения в районах размещения военно-морских частей, отметил доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Должны быть и подвижные посты, и стационарные. Им необходимо разнообразное вооружение для противодействия беспилотникам, — объяснил он. — Такую систему надо распространять и на сухопутные части, которые расположены в районах объектов ВМФ. Они тоже должны подключаться.

Как в войсках развивается система противодействия БПЛА

Ранее «Известия» сообщали, что в учебную программу военных вузов был включен новый раздел, посвященный противодействию БПЛА. Для практической подготовки курсантов в учебных заведениях созданы специальные тренажеры, на которых отрабатывается стрельба по мишеням, имитирующим дроны. Кроме того, военнослужащие тренируются вести огонь с движущихся транспортных средств, таких как автомобили, багги и мотоциклы.

Обучение проходит в два этапа. На первом этапе курсанты осваивают основы стрельбы по быстро движущимся и низколетящим целям, а также учатся действовать индивидуально при встрече с дронами противника. На втором этапе акцент делается на совместные действия: курсанты отрабатывают тактику борьбы с беспилотниками в составе группы, учатся рассредоточиваться и прикрывать друг друга в случае угрозы. Программа подготовки разработана с учетом опыта специальной военной операции. Занятия проводят инструкторы, имеющие реальный боевой опыт. Для тренировок используется гладкоствольное оружие, произведенное в России.

В последнее время в разных родах войск внедряется обучение методикам борьбы с дронами. В учебных программах железнодорожных войск теперь обязательно присутствует модуль, посвященный противодействию БПЛА. Занятия ведут инструкторы, обладающие реальным боевым опытом. Военнослужащие совершенствуют навыки поражения воздушных целей, применяя как обычное стрелковое оружие, так и спаренные зенитные установки ЗУ-23-2. В арсенале также используются средства радиоэлектронной борьбы.

Для защиты стратегически важных объектов, включая склады и арсеналы, формируются специальные подразделения. В их обязанности входит организация постоянного наблюдения.

Роман Крецул