ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) 17 апреля 2026 года сообщила, что передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны Российской Федерации и совершили перелет на аэродром базирования.

Самолёты из партии новых переданных ВКС России в апреле 2026 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера заретушированы (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"В рамках выполнения целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по обеспечению группировок войск вооружением и техникой в объеме решаемых ими боевых задач, была получена новая партия самолетов Су-35С. Это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения" - отметил летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.

Со стороны bmpd укажем, что таким образом ВКС России была передана первая в 2026 году партия истребителей Су-35С, изготовленных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ОАК. Как обычно, в сообщениях ОАК, начиная с 2022 года, количество поставленных самолетов не раскрывается, а бортовые номера истребителей на распространяемых официальных фото- и видеоматериалах ретушируются.

Предположительно, переданные теперь истребители Су-35С изготовлены в рамках заключенного ОАК дополнительного (пятого) контракта на поставку Министерству обороны России самолетов Су-35С. Всего с учетом предыдущих контрактов ВКС России получили с 2012 года по конец 2025 года оценочно 155 серийных истребителей Су-35С.

Российский истребитель Су-35С по совокупности характеристик превосходит все зарубежные истребители четвертого поколения, включая Boeing F-15 и Lockheed Martin F-16, а F-22 по боевым параметрам, сообщил ТАСС военный аналитик, руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

"Являясь истребителем поколения "4++", Су-35С по комбинации характеристик фактически превосходит любые зарубежные истребители четвертого поколения, включая Boeing F-15 и Lockheed Martin F-16 последних модификаций, и может успешно противостоять даже истребителям пятого поколения. Достаточно указать, что Су-35С превосходит американский истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-22 по маневренности, боевому радиусу, а также дальности обнаружения и поражения целей, а относительно характеристик истребителя Lockheed Martin F-35 превосходство Су-35С является еще более значительным", - сказал Пухов.

Эксперт назвал Су-35С подлинно многофункциональной платформой и отметил, что российский истребитель способен нести практически весь спектр самых современных средств поражения класса воздух - поверхность, тоже превосходя по ударным возможностям большинство современных боевых самолетов четвертого и даже пятого поколения.

"В качестве мощного средства дальнобойного поражения воздушных и наземных целей и завоевания превосходства в воздухе истребитель Су-35С составляет сегодня основу боевого потенциала российской оперативно-тактической авиации и сохранит актуальность еще длительное время", - подытожил военный аналитик.

