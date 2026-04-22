ТАСС

Минтранс: самолет для региональных перевозок по РФ практически готов

Ил-114-300
Ил-114-300.
© Виталий Невар/ ТАСС

Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что сертификация завершится в ближайшие несколько месяцев

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Самолет для региональных перевозок Ил-114-300 практически готов, его сертификация завершится в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин, выступая на форуме "Малая родина - сила России".

"Хорошая новость в том, что сегодня у нас в России практически готов региональный самолет для региональных перевозок. В ближайшие несколько месяцев, я думаю, мы сможем дать сертификат этому самолету, и у нас появится Ил-114, который будет работать на региональных маршрутах, в рамках региональной сети аэропортов, позволять нам обеспечивать транспортную доступность", - сказал он.

Никитин подчеркнул, что в регионах Дальнего Востока и Сибири самолеты выполняют роль общественного транспорта. "Даже где-то и самолеты у нас относятся к общественному транспорту в какой-то части, где у нас в регионах Дальнего Востока и Сибири до ряда поселков невозможно иным способом добраться. Это тоже часть транспортной региональной сети. Это тоже одна из задач в развитии такого рода сообщения", - добавил он.

Первые три самолета Ил-114-300 планируется поставить Второму Архангельскому авиаотряду, сообщал ранее директор по управлению программами гражданской авиации ПАО "ОАК" Олег Богомолов.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
