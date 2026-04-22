ТАСС: бесшумность БПЛА ВСУ "Марсианин" осложняет его обнаружение и уничтожение

В российских силовых структурах уточнили, что, несмотря на это, военнослужащие РФ на переднем крае уничтожают дроны с искусственным интеллектом силами мобильных огневых групп и засад FPV-ПВО

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бесшумный режим полета беспилотника ВСУ "Марсианин" с искусственным интеллектом (ИИ) осложняет процесс его обнаружения и уничтожения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Такие дроны проблематично выявить заранее детекторами дронов. Обнаружение их расположения, высоты и направления полета происходит с помощью средств радиолокации. Ключевая особенностью БПЛА типа "Марсианин" в том, что он практически бесшумный: слышно его только в процессе пикирования на цель, что создает дополнительные сложности личному составу постов в определении момента, когда "Марсианин" переходит в атаку", - пояснил собеседник агентства.

Несмотря на эти особенности российские военнослужащие на переднем крае уничтожают дроны с искусственным интеллектом силами мобильных огневых групп и засад FPV-ПВО, отметил он.

"Эффективно они уничтожаются, когда все рубежи перехватов работают в одной системе сигналов. Чтобы информация оперативно проходила по всем постам и была возможность быстро реагировать и уничтожать данные типы БПЛА. Ну и главное - это мотивация и боевая подготовка личного состава", - подчеркнули в силовых структурах.