ТАСС

ТАСС: бесшумность БПЛА ВСУ "Марсианин" осложняет его обнаружение и уничтожение

Военнослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО.
В российских силовых структурах уточнили, что, несмотря на это, военнослужащие РФ на переднем крае уничтожают дроны с искусственным интеллектом силами мобильных огневых групп и засад FPV-ПВО

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бесшумный режим полета беспилотника ВСУ "Марсианин" с искусственным интеллектом (ИИ) осложняет процесс его обнаружения и уничтожения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Такие дроны проблематично выявить заранее детекторами дронов. Обнаружение их расположения, высоты и направления полета происходит с помощью средств радиолокации. Ключевая особенностью БПЛА типа "Марсианин" в том, что он практически бесшумный: слышно его только в процессе пикирования на цель, что создает дополнительные сложности личному составу постов в определении момента, когда "Марсианин" переходит в атаку", - пояснил собеседник агентства.

Несмотря на эти особенности российские военнослужащие на переднем крае уничтожают дроны с искусственным интеллектом силами мобильных огневых групп и засад FPV-ПВО, отметил он.

"Эффективно они уничтожаются, когда все рубежи перехватов работают в одной системе сигналов. Чтобы информация оперативно проходила по всем постам и была возможность быстро реагировать и уничтожать данные типы БПЛА. Ну и главное - это мотивация и боевая подготовка личного состава", - подчеркнули в силовых структурах.

  • 22.04 04:50
  • 13
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57
  • 22.04 01:58
  • 9
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 22.04 01:45
  • 2
ЗРК семейства "Тор" – адекватный ответ на современные воздушные угрозы
  • 22.04 00:13
  • 1
"Бук-М3" может поразить любую ракету НАТО, заявил оператор
  • 21.04 23:50
  • 1
Стало известно о появлении новейшего радара у российских Су-35
  • 21.04 23:46
  • 1
Стало известно об ожиданиях Индии от Су-57 с «изделием 30»
  • 21.04 19:41
  • 3
Российские промышленники заявляют о провале экономической политики властей
  • 21.04 18:48
  • 125
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 21.04 16:57
  • 0
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 21.04 16:32
  • 0
Комментарий к "Зеленский заявил о необходимости скорейшего создания антибаллистической системы ПВО"
  • 21.04 14:26
  • 15610
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 12:48
  • 1093
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 21.04 09:21
  • 1
Перспективы российского «мини-Панциря» оценили
  • 21.04 04:59
  • 0
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации. Продолжение"