Ростех

Импортозамещенный вертолет Ми-171А3 проверили экстремальным холодом в Якутии

Источник изображения: Вертолеты России

Специалисты подтвердили стабильную работу всех систем и возможность взлета и посадки на буровые платформы при температуре до —50 градусов Цельсия

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех завершил дополнительные испытания импортозамещенного вертолета Ми-171А3 в условиях экстремально низких температур. Машина выполнила полеты в Якутии при морозах до —50 градусов Цельсия. Результаты проведенных испытаний были направлены в Росавиацию для внесения соответствующих изменений в сертификационную документацию.

Полеты прошли на базе аэропорта Якутск и площадки «Хомустах». Специалисты Национального центра вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова и Авиарегистра России подтвердили стабильную работу всех систем вертолета и возможность его взлета и посадки на буровые платформы при экстремально низких температурах.

Ми-171А3 — многоцелевой вертолет для перевозки грузов и пассажиров, офшорных операций и поисково-спасательных работ. Это первый полностью российский вертолет, специально разработанный в том числе для полетов на морские буровые платформы с учетом жестких требований Международной ассоциации производителей нефти и газа и требований компаний топливно-энергетического комплекса.

«Российские вертолеты по праву заслужили репутацию универсальной техники, способной работать в том числе в арктической зоне. Эксплуатанты будут ставить перед отечественным Ми-171А3 серьезные задачи, поэтому его надежность должна быть безусловной при любых климатических условиях. Специалисты холдинга „Вертолеты России“ провели 66 полетов и 22 наземные гонки в условиях экстремальных морозов Якутии. Такие испытания подтверждают характеристики машины и позволяют расширить температурный диапазон ее применения», — отметили в Госкорпорации Ростех.

Для повышенной безопасности полетов над морем, взлетов и посадок на нефтегазовые буровые платформы Ми-171А3 оснащен системой аварийного приводнения с автоматической активацией и спасательными плотами. Вертолет имеет авариестойкий фюзеляж и топливную систему, исключающую утечку топлива и возгорание при аварийной посадке. В случае необходимости Ми-171А3 может быть быстро переоборудован эксплуатантом в поисково-спасательный вертолет путем установки лебедки, медицинских модулей, поискового прожектора и другого оборудования.

«Ми-171А3 предназначен для полетов во всех климатических поясах, а потому к его испытаниям холодом мы подошли со всей серьезностью. В Якутии машина выполнила десятки полетов, которые чередовались 12-часовыми выхолаживаниями на земле. Отдельно оценивались летно-технические характеристики вертолета при взлете и посадке на буровую платформу в условиях минусовых температур. Испытания подтвердили надежность и безопасность Ми-171А3 и возможность его использования в том числе в российской Арктике и на Дальнем Востоке в зимний период», — сказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Ранее Ми-171А3 был сертифицирован в полностью российском облике с отечественным бортовым оборудованием, гидравликой, системами безопасности, связи, предупреждения столкновения с землей и другим оборудованием. Программа сертификации вертолета включала более 500 полетов в экстремальных климатогеографических условиях, в том числе с имитацией нештатных ситуаций.

