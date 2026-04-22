Патрон Drone Round превращает стандартные винтовки НАТО в оружие против дронов

234
0
0

Опыт противостояния БПЛА на поле боя показывает: здесь все средства хороши — от ЗРК и систем РЭБ до обычных охотничьих дробовиков и сеток над дорогами.

Компания Drone Round Defense (США) разработала боеприпас Drone Round на базе стандартных патронов НАТО 5,56 х 45 мм и 7,62 х 51 мм. Внешне они мало чем отличаются от обычных винтовочных патронов. Однако их начинка имеет свою особенность — в них размещено множество миниатюрных элементов, предназначенных для поражения небольших дронов на расстоянии от 50 до 100 м. Ударная мощь Drone Round — это сочетание многозарядности боеприпаса с мощью стандартного патрона НАТО, в два раза большей, чем у дробовика. Даже одной маленькой пули может хватить для уничтожения дрона. К этому стоит добавить скорострельность штурмовой винтовки НАТО — до 950 в/мин, а при стрельбе очередями — до 90 в/мин. Применительно к реальному бою, пехотному подразделению достаточно сменить магазины, после чего обрушить на приближающиеся дроны шквал огня.

  • 22.04 04:50
  • 13
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57
  • 22.04 01:58
  • 9
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 22.04 01:45
  • 2
ЗРК семейства "Тор" – адекватный ответ на современные воздушные угрозы
  • 22.04 00:13
  • 1
"Бук-М3" может поразить любую ракету НАТО, заявил оператор
  • 21.04 23:50
  • 1
Стало известно о появлении новейшего радара у российских Су-35
  • 21.04 23:46
  • 1
Стало известно об ожиданиях Индии от Су-57 с «изделием 30»
  • 21.04 19:41
  • 3
Российские промышленники заявляют о провале экономической политики властей
  • 21.04 18:48
  • 125
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 21.04 16:57
  • 0
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 21.04 16:32
  • 0
Комментарий к "Зеленский заявил о необходимости скорейшего создания антибаллистической системы ПВО"
  • 21.04 14:26
  • 15610
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 12:48
  • 1093
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 21.04 09:21
  • 1
Перспективы российского «мини-Панциря» оценили
  • 21.04 04:59
  • 0
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации. Продолжение"