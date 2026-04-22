Патрон Drone Round превращает стандартные винтовки НАТО в оружие против дронов

Винтовка

Опыт противостояния БПЛА на поле боя показывает: здесь все средства хороши — от ЗРК и систем РЭБ до обычных охотничьих дробовиков и сеток над дорогами.

Компания Drone Round Defense (США) разработала боеприпас Drone Round на базе стандартных патронов НАТО 5,56 х 45 мм и 7,62 х 51 мм. Внешне они мало чем отличаются от обычных винтовочных патронов. Однако их начинка имеет свою особенность — в них размещено множество миниатюрных элементов, предназначенных для поражения небольших дронов на расстоянии от 50 до 100 м. Ударная мощь Drone Round — это сочетание многозарядности боеприпаса с мощью стандартного патрона НАТО, в два раза большей, чем у дробовика. Даже одной маленькой пули может хватить для уничтожения дрона. К этому стоит добавить скорострельность штурмовой винтовки НАТО — до 950 в/мин, а при стрельбе очередями — до 90 в/мин. Применительно к реальному бою, пехотному подразделению достаточно сменить магазины, после чего обрушить на приближающиеся дроны шквал огня.

Александр Агеев