Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов

С 15 по 19 июня на швейцарском военном полигоне в Туне площадью 6,5 кв. км под эгидой компании Armasuisse, Федерального управления оборонных закупок и швейцарской Армии пройдут состязания беспилотных систем — European Robot Trial (ELROB) 2026. Роботы будут проходить множество испытаний — в частности, им придется выполнять реальные боевые задачи в ночных условиях.

В программу испытаний войдут разведка, транспортировка с помощью роботов-мулов и поисково-спасательные работы. Как сообщили в Федерации робототехники Ирландии, в ходе испытаний будут протестированы беспилотные наземные транспортные средства (БНТС) и БПЛА. Командам предстоит перемещаться по незнакомой местности, действуя в условиях, максимально приближенных к боевым. Особое внимание будет уделено перевозке оборудования и боеприпасов с помощью роботов-мулов. В соревнованиях примут участие команды из Польши, Германии, Нидерландов, Австрии, Швейцарии, Чехии и Канады.

Александр Агеев

