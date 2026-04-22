Войти
Газета.ru

Еврокомиссия захотела увеличить военный бюджет Евросоюза в 10 раз

282
0
0
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

ЕК планирует увеличить военный бюджет ЕС на 2028-2034 годы в 10 раз до €131 млрд

Еврокомиссия (ЕК) планирует в 10 раз увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике, пишет ТАСС.

По его словам, речь идет о сумме в €131 млрд против €13 млрд в текущем бюджете.

Обращаясь к депутатам, он подчеркнул необходимость твердо отстаивать финансирование оборонных и космических программ в рамках предстоящих переговоров о новом семилетнем бюджете ЕС.

»€131 млрд — это абсолютный минимум», — заявил Кубилюс.

20 апреля сообщалось, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания ведут активную подготовку к возможному военному столкновению с Россией. Так, Швеция приступила к выстраиванию системы тотальной обороны и вернула частичный военный призыв. В свою очередь Дания утроила срок обязательной службы — с 4 до 11 месяцев. В то же время в Норвегии прошли крупнейшие со времен Холодной войны гражданско-военные учения.

Комментируя ситуацию, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сказал, что у Москвы осталось четыре года, чтобы закончить СВО и готовиться к новому конфликту с Европой.

Ранее в ЕС утвердили программу крупных военных инвестиций для Украины.

Игорь Рябов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Норвегия
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
Военные учения
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
