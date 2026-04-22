Деловая газета "Взгляд"

Northrop Grumman раскрыла облик истребителя шестого поколения F/A-XX

Облик истребителя шестого поколения F/A-XX
Облик истребителя шестого поколения F/A-XX.
Источник изображения: @ Кадр из видео/ Northrop Grumman Corporation

Американский оборонный подрядчик Northrop Grumman продемонстрировал перспективный малозаметный боевой самолет F/A-XX, обладающий конструкцией без хвостового оперения и складывающимися крыльями.

Американская корпорация Northrop Grumman представила свежий тизер своего концепта военно-морского истребителя F/A-XX, сообщает профильное издание The War Zone.

В опубликованном видеоролике показан вид самолета спереди, демонстрирующий его малозаметный бесхвостый дизайн и широкую носовую часть.

В сопроводительном тексте к видео говорится: "Мы фокусируем горизонт завтрашнего дня, делая его быстрее, сильнее и готовым тогда, когда это нужно воину". На кадрах можно заметить изогнутые створки отсеков вооружения и массивное шасси.

Ожидается, что боевой радиус тяжелого палубного самолета составит около 1,6 тыс. километров. Окончательный выбор разработчика между проектами от компаний Boeing и Northrop Grumman будет сделан в августе текущего года.

Ранее Пентагон просил перенаправить средства с проекта F/A-XX на программу F-47. Компания Boeing приступила к производству этого новейшего истребителя шестого поколения. Американские военные запланировали первый полет перспективной машины на 2028 год.

Алексей Дегтярёв

  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
Northrop Grumman
