Армия США показала испытания противодронового комплекса Sling Blade

Армия США провела в ходе учений 10-й горнопехотной дивизии Summit Strike испытания противодронового комплекса Sling Blade компании EOS, показав соответствующее видео в сети.

Манёвры Summit Strike призваны воспроизвести сложность проведения крупномасштабных боевых операций, задействуя средства огневой поддержки, авиацию, комплексы РЭБ и инновационные изделия. В учениях кроме Sling Blade приняли участие, в числе прочих, РСЗО HIMARS, ударные вертолёты AH-64E Apache и автономные наземные ТС.

В качестве основного вооружения комплекса Sling Blade выступает дистанционно управляемая боевая станция Slinger от EOS весом менее 400 кг, оборудованная 30-мм пушкой Bushmaster M230LF (БК 150 снарядов). Установка работает в диапазоне углов возвышения от +70° до -10° и обеспечивает кучность стрельбы в пределах 1 миллирадиана. Четырёхосевая независимая оптико-электронная станция в сочетании с дневной камерой, тепловизором и данными РЛС обеспечивает непрерывное отслеживание и поражение воздушных целей.

Пушка ведёт огонь ОФС с дистанционным подрывом. Этот тип боеприпасов специально адаптирован для борьбы с малыми БПЛА, поскольку он детонирует в непосредственной близости от цели, повышая вероятность поражения быстро движущихся дронов. Разработчик заявляет, что система Slinger способна уничтожать беспилотники на расстоянии более 800 м.

Дополнительный вариант поражения добавляет системе интеграция ПУ для 4 APKWS (НАР Hydra 70, оснащённые системой лазерного наведения). С учётом радара SRC образуется самодостаточный комплекс противодействия БПЛА.