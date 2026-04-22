«Люди начинают паниковать»: последствия поражения американских радаров Ираном

ЗРК THAAD является важнейшим элементом американской ПРО, отвечая за перехват целей на границе атмосферы и космоса (на высоте до 150 км). В роли его «глаз» выступают РЛС AN/TPY-2, ставшие одними из первоочередных целей иранских ударов в марте 2026 года. Данные радары были поражены в Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ. По этому поводу Том Карако, директор проекта ПРО в аналитическом институте CSIS, отметил в интервью изданию Breaking Defense:

Обстрелы наших радаров THAAD/TPY-2 – это невероятно серьёзная проблема.

По его словам, эксперты CSIS постоянно предупреждали об угрозе подавления американских систем ПВО и ПРО противником:

Ведь когда мы сами начинаем боевые действия, мы подавляем ПВО врага в первый же час. Это базовый шаг. Однако мы проявили преступную беспечность по отношению к угрозам в виде сложных и массированных комбинированных ударов.

РЛС AN/TPY-2:

Источник изображения: topwar.ru

Как он пояснил, командование не обращало должного внимания на создание зенитного щита на нижних эшелонах, в то время как комплексы ПВО ближнего действия (SHORAD) должны отвечать за противодействие БПЛА и другим подобным угрозам. Это и привело к печальным последствиям:

В широких кругах, похоже, никто не знает о каких-либо системах ПВО ниже уровня Patriot. Теперь мы видим, как люди начинают паниковать.

Как он считает, баллистических ракет прорывается не так много. В основном проблема связана с беспилотниками:

Мы воспринимали превосходство в воздухе как нечто само собой разумеющееся. Поэтому мы пренебрегали системами ПВО ближнего действия.

Для эффективной борьбы с роями беспилотников Карако предлагает развернуть в войсках систему LIDS, в которой используются дроны-перехватчики Coyote как кинетического, так и некинетического воздействия.