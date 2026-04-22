Су-35С без пилонов показали на редком фото

266
0
0
Фото: РИА Новости
Военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber опубликовал редкий снимок российского истребителя поколения 4++ Су-35С без ракет.



На фото показан истребитель с опознавательными знаками Военно-воздушных сил России. На самолете отсутствует подвесное вооружение и пилоны. «Очень редкое фото в нынешнее время», — отметил канал.

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С совершил первый полет в 2008 году. Самолет получил современное бортовое оборудование и двигатели АЛ-41Ф-1С с управляемым вектором тяги. На 12 узлах подвески Су-35С может нести различные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», включая Р-37М с дальностью около 300 километров.

Ранее в апреле Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Истребители применяют для перехвата воздушных целей, прикрытия ударных групп и наземных объектов, а также для поражения наземных и надводных целей.

