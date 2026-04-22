До 2031 года "Севмаш" получит около 160 новых кранов

"Севмаш" (г. Северодвинск) продолжает масштабное обновление кранового оборудования. Как рассказали Sudostroenie.info в пресс-службе завода, за последние три года в цехах и на территории предприятия произведена замена 34 кранов.

В частности, в одиннадцати цехах введен в эксплуатацию 31 новый мостовой двухблочный кран грузоподъемностью от 5 до 50 тонн. Новое оборудование сокращает время операций по погрузке-разгрузке и перемещению грузов.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" Севмаш

Помимо этого, в прошлом году на достроечных набережных "Севмаша" смонтированы три портальных крана. Они активно используются в процессе строительства и испытаний атомных подводных лодок четвертого поколения, а также задействованы в других погрузочно-разгрузочных работах.

Вся новая крановая техника – российского производства, отметили в пресс-службе верфи. Оборудование закуплено по программе технического перевооружения "Севмаша". Модернизация производства ведется за счет собственных средств по программе модернизации Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Всего на территории "Севмаша" эксплуатируются порядка пятисот единиц кранового оборудования. Работы по обновлению кранового хозяйства продолжаются. Планируется, что до 2031 года на "Севмаше" введут в эксплуатацию около 160 кранов.

Напомним, что "Севмаш" строит для ВМФ России две серии АПЛ четвертого поколения: многоцелевые субмарины проекта 885/885М (шифр "Ясень/Ясень-М") и стратегические ракетоносцы проекта 955/955А (шифр "Борей/Борей-А"). Также верфь провела капитальный ремонт и модернизацию атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442, который проходит испытания.