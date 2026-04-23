Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления

Маневренность, контроль логистических путей и использование природных факторов станут ключевыми элементами летней кампании

Российская армия усиливает наступательное давление сразу на нескольких направлениях, переходя к тактике окружения ключевых узлов обороны и перерезания логистики противника. Весенне-летний период создает условия для активизации боевых действий: просыхание грунта позволяет расширить маневры техники, а густая листва облегчает скрытное сосредоточение сил. На этом фоне, как отмечают опрошенные «Известиями» военные эксперты, командование делает ставку на постепенное изматывание обороны противника и последовательное расширение зон контроля, формируя условия для продвижения к крупным городским агломерациям.

Направления главного удара

Ключевым вектором активности Вооруженных сил России остается донецкое направление. Здесь основные усилия с территории ЛНР сместились к Славянско-Краматорской агломерации. Важность этого участка, считает военный эксперт Василий Дандыкин, обусловлена не только политическими факторами, но и серьезным фортификационным значением: противник создавал здесь эшелонированную оборону более 10 лет.

Параллельно расширяется и зона контроля на «северном фронте» — в Харьковской и Сумской областях. Как поясняет военный эксперт Алексей Леонков, в экспертной среде уже обсуждаются планы по взятию Сум в оперативное окружение и выходу к пригородам Харькова. Задача минимум здесь — создание надежной буферной зоны, а максимум — достижение дистанции, позволяющей контролировать ситуацию в самих городах.

Активность наблюдается и на запорожском направлении. Интенсификация сражений в районах Орехова и Гуляйполя свидетельствует о том, что командование не ограничивается узким участком, вынуждая оппонента распылять резервы. В свою очередь, на купянском и краснолиманском участках ожидается активизация усилий, направленных на выход к Изюму, Балаклее и Чугуеву.

Работа по долгосрочным целям

Российские войска перешли к тактике, которая делает удержание крупных узлов обороны невозможным для украинских сил. Ключевыми целями в ближайшие месяцы могут стать Константиновка, Дружковка и Красный Лиман.

Эксперты сходятся во мнении: ситуация вокруг Константиновки показательна. Российские части взяли под плотный огневой контроль логистические артерии, связывающие город с остальными подконтрольными противнику территориями. Военный эксперт Борис Джерелиевский подчеркивает, что без устойчивого снабжения оборона любого крупного центра превращается в вопрос времени.

— Орехов также рассматривается как важный опорный пункт на юге, а Павлоград — как долгосрочная, системная цель, работа по которой уже началась, — предположил эксперт. — Ожидается, что к завершению летней кампании произойдет полная деблокада и освобождение территории Донецкой Народной Республики, а также существенное улучшение тактических позиций в Запорожской и Херсонской областях.

Новая стратегия продвижения

Анализируя обстановку, эксперты выделили отказ от тактики лобовых ударов, характерной для боев за Артемовск (Бахмут). Сегодня основной упор делается на оперативное окружение, работу на истощение и перерезание логистических коммуникаций.

— Мы наблюдаем переход к этапу оперативного доминирования по всей линии столкновения, — говорит Борис Джерелиевский. — Инициатива перехвачена, а плотность боевых действий достигла пиковых значений.

Весенне-летний период радикально меняет правила игры благодаря двум факторам. Первый — логистический. Высыхание грунтов позволяет тяжелой технике активнее перемещаться вне дорог общего пользования, что нивелирует возможности противника по минированию узких проходов и позволяет реализовывать маневренную тактику.

Второй — маскировочный. Появление густой листвы снижает эффективность вражеских FPV-дронов и разведывательной авиации. Возможность скрытного сосредоточения сил в лесополосах становится весомым аргументом для интенсификации операций.

Тем не менее весенне-летняя кампания станет решающим аргументом в переговорном процессе. Вероятный сценарий предполагает, что чем успешнее будут продвижения российских сил, тем выше будет давление западных кураторов на Киев с целью вынудить его к компромиссам.

Расширить зону контроля

Масштабы продвижения подтверждает статистика. С начала года армия России заняла 80 населенных пунктов и более 1,7 тыс. кв. км территории, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Только за март и апрель зона контроля увеличилась еще на 34 поселения и примерно 700 кв. км. Также официально подтвержден полный переход под контроль Российской армии Луганской Народной Республики.

Минобороны уточняет: активные действия продолжаются по нескольким направлениям. В зоне ответственности группировки «Южная» части 3-й армии продвигаются на запад широким фронтом — в сторону Славянска и Краматорска. Передовые подразделения находятся примерно в 12 и 7 км от восточных окраин этих городов соответственно.

— Наша армия движется к Славянску. Недалек тот день, когда мы освободим и этот город, и Краматорск — всё это донецкая земля, — заявил Валерий Герасимов, отметив высокий вклад военнослужащих в освобождение региона.

В Константиновке штурмовые группы действуют уже внутри городской застройки, а столкновения охватывают и пригороды — Новодмитровку и Ильиновку. При этом краснолиманское направление остается одним из наиболее напряженных участков, где под контролем российских сил находится около 70% территории Красного Лимана.

Юлия Леонова

Максим Высочин