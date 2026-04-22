Военное обозрение

В США представили беспилотный надводный корабль Spectre с 43-метровым крылом

Источник изображения: topwar.ru

Калифорнийская компания Saildrone представила новый беспилотный надводный корабль Spectre. Он спроектирован специально для охоты за субмаринами. И, судя по характеристикам, это не просто очередной дрон, а полноценный боевой корабль.

Длина – 52 метра, водоизмещение – 250 тонн. Композитное крыло-парус высотой 43 метра. Максимальная скорость – 30 узлов (почти 56 км/ч). Дальность плавания – более 3 тысяч морских миль. Этого хватит, чтобы пересечь Атлантику.

Сердце Spectre – гибридная силовая установка. Два дизельных двигателя Caterpillar по 5 тысяч лошадиных сил разгоняют корабль до 27 узлов. Но главная фишка – электрический режим. При движении на электротяге до 12 узлов аппарат становится практически бесшумным, что критически важно при поиске подводных лодок.

Для борьбы с субмаринами Spectre несет опускаемую гидроакустическую систему CAPTAS-4 от Thales. А на скрытой палубе размещаются контейнеризированные боевые модули. В том числе две пусковые установки Mk 70. Это означает, что беспилотник способен не только обнаружить подлодку противника, но и уничтожить ее торпедами или ракетами.

Проект уже прошел испытания в опытном бассейне в Копенгагене. Конструкцию одобрил Американский бюро судоходства. Строить Spectre будут на верфях Fincantieri. Начало работ – вот-вот, а первые морские испытания намечены на начало 2027 года.

Глава Saildrone Ричард Дженкинс назвал Spectre результатом 25 лет работы и «реальных операционных уроков».

