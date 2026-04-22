Ростех и Правительство Москвы объединяют цифровые сервисы для развития промышленности.

На портале отечественных технологий PCAT.ru, запущенном холдингом «Росэл», доступны страницы Банка технологий Москвы и сервиса поиска альтернативных поставщиков

Портал российских технологий PCAT.ru Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех и Правительство Москвы расширяют сотрудничество, чтобы помочь предприятиям быстрее находить передовые российские разработки и надежных поставщиков. На портале отечественных технологий PCAT.ru, запущенном холдингом, теперь доступны страницы двух городских сервисов — Банка технологий Москвы и сервиса поиска альтернативных поставщиков.

PCAT.ru — промышленная цифровая платформа, объединяющая отечественную продукцию и технологические компетенции предприятий «Росэла» и других холдингов Госкорпорации Ростех. Благодаря порталу предприятия могут быстрее подбирать готовые решения для модернизации и находить российских производителей сырья, материалов и комплектующих.

«Для промышленности важно иметь доступ и к современным разработкам, и к проверенным производителям компонентов в одном месте. Вместе с Правительством Москвы мы создаем такой механизм, где бизнес и город дополняют друг друга. Это ускоряет импортозамещение и делает поддержку предприятий более адресной», — отметил генеральный директор «Росэла», член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко.

Реестр Банка технологий Москвы также пополнился разработками предприятий Ростеха: программным обеспечением, промышленным оборудованием, робототехникой и системами промышленного интернета вещей, а сервис поиска поставщиков — данными об отечественных производителях.

«По поручению мэра Москвы город выстраивает системную работу с индустриальным сектором: от малых производств до государственных корпораций. Для развития индустриального сектора столица предлагает свыше 20 мер поддержки, в том числе цифровые сервисы на Инвестиционном портале Москвы. Благодаря расширению сотрудничества в столичном Банке технологий у московских компаний появились одни из самых передовых разработок для оптимизации и цифровизации работы производств. В ответ на одной из ключевых промышленных платформ России стали доступны городские инструменты», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сотрудничество с порталом российских технологий делает инструменты для бизнеса доступнее. Это значительно расширяет базу потенциальных контрагентов и делает продвижение товаров и услуг более доступным для отечественных производителей. В реестре Банка технологий собрано свыше 600 решений от проверенных поставщиков со всей страны. Благодаря кооперации с Ростехом московским компаниям стали доступны такие разработки, как индустриальное программное обеспечение, надежные токарные станки, робототехнические системы и передовая российская платформа промышленного интернета вещей. А вендоры и производители по всей стране смогут найти заказчиков среди столичных предприятий», — подчеркнул министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Сегодня платформа объединяет 10 холдингов и более 170 предприятий и научных организаций. В каталоге представлено свыше 1200 гражданских продуктов и более 370 технологических и производственных компетенций — от электронных компонентов и систем безопасности до сложных промышленных решений. Каждое решение сопровождается подробной карточкой с техническими характеристиками, областями применения и подтверждающей документацией. При этом платформа позволяет не только приобрести готовую продукцию, но и заказать разработку изделий под конкретную задачу или организовать серийное производство на мощностях российских предприятий.