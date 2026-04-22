Робофуры на дорогах.

Как в России формируется система автономных грузоперевозок

Беспилотные грузовики перестали быть футуристической концепцией и постепенно становятся частью реальной транспортной системы. В России этот переход происходит в рамках масштабного эксперимента — проекта «Беспилотные логистические коридоры». Он объединяет государство, разработчиков технологий, производителей грузовиков и крупнейших перевозчиков, формируя модель логистики будущего, где важную роль играет автономный транспорт.

Одним из центральных участников проекта выступает компания NATCAR — дочерняя структура КАМАЗа, которая отвечает за развитие и внедрение беспилотных перевозок в коммерческой логистике.

От эксперимента к системе

Развитие автономного транспорта в России напрямую связано с государственными стратегическими инициативами. В 2021 году правительство утвердило перечень проектов социально-экономического развития страны до 2030 года, среди которых значительное место занял блок «Технологический рывок». В него вошли решения, направленные на модернизацию ключевых отраслей, в том числе проект «Беспилотные логистические коридоры».

В рамках этого проекта началось создание инфраструктуры для беспилотного движения. В частности, на трассе М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург была развернута цифровая среда, позволяющая тестировать автономные грузовики в реальных условиях. Параллельно формируется государственная система управления трафиком таких машин и закладываются требования, обеспечивающие их совместимость с техникой разных производителей.

Запуск движения беспилотных магистральных тягачей КАМАЗ-54901 по федеральной трассе М-11 «Нева», 2023 год. Источник: КАМАЗ

Проект стартовал летом 2023 года, когда на федеральную трассу М-11 «Нева» вышли с грузами первые цифровые магистральные тягачи КАМАЗ-54901. Важным фактором развития направления стало создание экспериментальных правовых режимов, дающих возможность применять беспилотные технологии в реальных условиях. Также Минтрансом России ведется разработка закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), который призван регулировать правовые аспекты движения беспилотного транспорта на дорогах общего пользования.

Фактически сегодня речь уже идет не просто о тестировании отдельных автомобилей, а о создании полноценной экосистемы. Согласно стратегии развития проекта к 2030 году по дорогам общей протяженностью 19 500 км будут перемещаться 5000 беспилотников, и 30% грузов по трассам М11 и М12 будут доставляться беспилотным транспортом.

Как работает беспилотная логистика

КАМАЗ в рамках проекта осуществляет перевозки в составе автопоезда с полуприцепом. Беспилотники курсируют с ограничением скорости до 89 км/ч. Для контроля дорожной обстановки используются радары, лидары и камеры, отслеживающие разметку и окружающую обстановку. На данном этапе во всех машинах присутствуют квалифицированные водители-испытатели. Их ключевая задача — контроль за работой автоматизированных систем вождения, обеспечение безопасности движения автомобиля, а также маневрирование на первой и последней миле.

Автономность беспилотных «КАМАЗов» сегодня оценивается на уровне 3+, то есть машина управляется системой, но с периодическим вмешательством водителя. Условно говоря, руки водителя все еще должны находиться на руле. Всего выделяется пять уровней автономности, на последнем из которых участие человека уже не требуется. Однако, как отметили в КАМАЗе, в настоящее время в мире не существует реализованных технологий, позволяющих обеспечить пятый уровень автономности в условиях реальной эксплуатации на дорогах общего пользования.

Сейчас в испытаниях задействованы 18 «КАМАЗов». С 2023 года челнинские грузовики в ходе испытаний прошли по трассам около 6 млн км, перевезя 732 тыс. кубометров груза, при этом не было зафиксировано ни одной аварии или нарушения.

Беспилотный магистральный тягач «КАМАЗ» с генеральным директором Сергеем Когогиным едет по федеральной трассе М-11 «Нева» на ПМЭФ, 2024 год. Источник: КАМАЗ

Для предотвращения аварийных ситуаций на дороге КАМАЗ разработал программу «Виртуальный полигон». В ней моделируются и отрабатываются возможные инциденты с участием беспилотников. Там же происходит настройка алгоритмов поведения машин для автономного движения на трассе М-11.

В рамках проекта беспилотные грузовики перемещаются только по федеральным трассам, доступ в город им пока закрыт. Специалисты NATCAR, дочерней компании КАМАЗа, отмечают, что на текущем этапе беспилотные перевозки эффективнее всего работают по гибридной модели: длинные участки федеральных трасс проходят автономные тягачи, а на подъездах к складам груз передается традиционному транспорту. Такая схема требует создания хабов, где происходит перецепка полуприцепов.

Именно на магистральных маршрутах технология раскрывает свой потенциал. Машины способны двигаться почти непрерывно, что позволяет значительно ускорить доставку. По оценкам участников проекта, грузовик может проходить до полутора тысяч километров в сутки, а маршрут от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно укладывается в один день.

Ориентир на «Маяк»

Основу беспилотных перевозок сегодня составляют высокоавтоматизированные транспортные средства КАМАЗа. Одним из ключевых проектов стало семейство «Маяк», которое последовательно дорабатывается по мере эксплуатации.

Современная версия «Маяк-2» создана на базе тягача КАМАЗ-54901. Машина оснащена комплексом сенсоров и вычислительных систем, которые обеспечивают автономное движение. В нее входят лидары, радары, системы машинного зрения и высокоточная навигация. В процессе испытаний инженеры существенно улучшили характеристики: увеличили дальность распознавания объектов, доработали алгоритмы движения и повысили устойчивость связи. Важно отметить, что и сама применяемая модель КАМАЗа, и отвечающая за автономность компонентная база санкционно устойчивы.

Работа над следующей версией продолжается. В проекте «Маяк-3» особое внимание уделяется надежности и резервированию систем управления, а также развитию сенсорики, включая интеграцию полуприцепа в единую систему технического зрения.

Беспилотный коридор удлиняется

Эксперимент постепенно выходит за пределы одной трассы. Год назад беспилотное грузовое движение было открыто на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), проходящей по территории Подмосковья и Новой Москвы, а в марте этого года беспилотники КАМАЗа выехали на трассу М-12 «Восток». Таким образом, стал возможен беспилотный транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Казани.

География проекта расширяется и уже охватывает 13 регионов страны. Как отметил Владимир Путин при запуске движения по М-12, «в перспективе география применения такого умного транспорта будет распространена на другие крупные федеральные трассы».

Важным шагом стало продление экспериментального правового режима до 2028 года. Новые правила допускают эксплуатацию грузовиков без водителя в кабине и вводят четкие требования к безопасности и управлению. А это значит, что первый опыт с участием КАМАЗа признан успешным и отрасль будет развиваться более интенсивно.