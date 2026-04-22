ВВС Боснии и Герцеговины получат вертолеты AW-119Kx

ЦАМТО, 21 апреля. В рамках официального визита в США министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез посетил предприятие компании Leonardo US в Филадельфии и получил возможность принять участие в испытательном полете на вертолете AW-119Kx, которые будут закуплены для ВС страны.

Об этом сообщило 15 апреля Министерство обороны Боснии и Герцеговины.

Данное сообщение подтверждает переход проекта покупки вертолетов AW-119Kx на стадию практической реализации. По информации Министерства обороны Боснии и Герцеговины, это первая в истории страны покупка новых вертолетов для Вооруженных сил страны.

Соглашение предусматривает поставку 6 вертолетов, тренажеров, запасных частей и наземного вспомогательного оборудования, пакеты технического обслуживания и логистики.

Как заявлено, в рамках контракта в Филадельфии пройдут обучение 12 пилотов, а три специалиста пройдут подготовку в качестве инструкторов.

Министр подчеркнул, что вертолеты будут оснащены полным комплектом необходимого оборудования, включая современные спасательные системы.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2025 года Госдепартамент США принял решение одобрить поставку Боснии и Герцеговине в рамках программы "Иностранные военные продажи" неназванного количества вертолетов AW-119Kx, а также сопутствующего оборудования, услуг обслуживания и обучения на сумму до 100 млн. долл.

AW-119Kx – легкий однодвигательный вертолет, оснащенный современной авионикой для улучшения ситуационной осведомленности, эффективности и безопасности полетов. Большая кабина вмещает двух членов экипажа и до шести пассажиров. Максимальная взлетная масса машины – 2850 кг. Вертолет оснащен двигателем PT6B-37A компании Pratt & Whitney взлетной мощностью 1002 л.с. Дальность полета – до 954 км, максимальная крейсерская скорость – 241 км/ч продолжительность полета – 5 часов.