Войти
ЦАМТО

ВВС Боснии и Герцеговины получат вертолеты AW-119Kx

210
0
0
Изображение Leonardo AW119Kx Koala
Изображение легкого вертолета Leonardo AW119Kx Koala ВВС Португалии.
Источник изображения: Leonardo

ЦАМТО, 21 апреля. В рамках официального визита в США министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез посетил предприятие компании Leonardo US в Филадельфии и получил возможность принять участие в испытательном полете на вертолете AW-119Kx, которые будут закуплены для ВС страны.

Об этом сообщило 15 апреля Министерство обороны Боснии и Герцеговины.

Данное сообщение подтверждает переход проекта покупки вертолетов AW-119Kx на стадию практической реализации. По информации Министерства обороны Боснии и Герцеговины, это первая в истории страны покупка новых вертолетов для Вооруженных сил страны.

Соглашение предусматривает поставку 6 вертолетов, тренажеров, запасных частей и наземного вспомогательного оборудования, пакеты технического обслуживания и логистики.

Как заявлено, в рамках контракта в Филадельфии пройдут обучение 12 пилотов, а три специалиста пройдут подготовку в качестве инструкторов.

Министр подчеркнул, что вертолеты будут оснащены полным комплектом необходимого оборудования, включая современные спасательные системы.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2025 года Госдепартамент США принял решение одобрить поставку Боснии и Герцеговине в рамках программы "Иностранные военные продажи" неназванного количества вертолетов AW-119Kx, а также сопутствующего оборудования, услуг обслуживания и обучения на сумму до 100 млн. долл.

AW-119Kx – легкий однодвигательный вертолет, оснащенный современной авионикой для улучшения ситуационной осведомленности, эффективности и безопасности полетов. Большая кабина вмещает двух членов экипажа и до шести пассажиров. Максимальная взлетная масса машины – 2850 кг. Вертолет оснащен двигателем PT6B-37A компании Pratt & Whitney взлетной мощностью 1002 л.с. Дальность полета – до 954 км, максимальная крейсерская скорость – 241 км/ч продолжительность полета – 5 часов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
БиГ
США
Компании
Leonardo
Pratt&Whitney
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 04:50
  • 13
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57
  • 22.04 01:58
  • 9
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 22.04 01:45
  • 2
ЗРК семейства "Тор" – адекватный ответ на современные воздушные угрозы
  • 22.04 00:13
  • 1
"Бук-М3" может поразить любую ракету НАТО, заявил оператор
  • 21.04 23:50
  • 1
Стало известно о появлении новейшего радара у российских Су-35
  • 21.04 23:46
  • 1
Стало известно об ожиданиях Индии от Су-57 с «изделием 30»
  • 21.04 19:41
  • 3
Российские промышленники заявляют о провале экономической политики властей
  • 21.04 18:48
  • 125
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 21.04 16:57
  • 0
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 21.04 16:32
  • 0
Комментарий к "Зеленский заявил о необходимости скорейшего создания антибаллистической системы ПВО"
  • 21.04 14:26
  • 15610
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 12:48
  • 1093
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 21.04 09:21
  • 1
Перспективы российского «мини-Панциря» оценили
  • 21.04 04:59
  • 0
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации. Продолжение"