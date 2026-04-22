Для американского флота разработали надводные беспилотники дальнего действия

Американская компания Saildrone анонсировала свою новейшую надводную беспилотную платформу Spectre. Как уточняет Marine Link, речь идет об аппарате длиной до 52 метров и массой 250 тонн, который способен развивать скорость до 30 узлов. Дрон предназначен для выполнения многоцелевых задач как над, так и под водой. Конструкция Spectre разработана с нуля для обеспечения длительных, скрытых и продолжительных операций.

"ВМС США сталкиваются с беспрецедентными проблемами в поддержании морского превосходства одновременно в многочисленных региональных горячих точках, – заявляет компания Saildrone. – По мере эскалации глобальных конфликтов, флоту приходится противостоять противникам, которые все чаще нацеливаются на стратегически важные водные пути и критически важную подводную инфраструктуру. Кроме того, защита этих обширных вод требует постоянного присутствия, которое невозможно обеспечить с помощью эпизодического патрулирования традиционными боевыми кораблями с экипажами".

Беспилотная надводная платформа Spectre Saildrone

По замыслу разработчиков, автономные платформы дальнего действия обеспечат постоянное присутствие для защиты этих театров военных действий. Их можно оснастить специализированной полезной нагрузкой, необходимой для реагирования на угрозы. Беспилотные надводные аппараты возьмут на себя бремя поддержания постоянного морского присутствия, позволяя военно-морским силам использовать свои наиболее ценные средства исключительно для выполнения сложных задач, на которые способны только они.

"Spectre – это результат 25 лет непрерывного расширения границ возможного. Уникальная конструкция, разработанная на основе опыта эксплуатации в реальных условиях, – отметил Ричард Дженкинс, основатель и генеральный директор Saildrone. – Мы тщательно совершенствовали платформу в течение многих лет, чтобы соответствовать оперативным требованиям наших заказчиков и заполнить критически важные пробелы в возможностях противолодочной обороны".

Компания Fincantieri Marinette Marine на своих верфях в Висконсине построит алюминиевые корпуса для обеих модификаций беспилотников Spectre. Производственные мощности позволяют уже сегодня выпускать до пяти единиц Spectre в год. Ходовые испытания первого аппарата запланированы на начало 2027 года.

Композитный парус длиной 43 метра изготовит компания American Magic Services (AMS) в Центре высоких достижений во Флориде.

Saildrone – первая и пока единственная компания, получившая сертификат класса ABS, подтвердив соответствие спроектированных дронов требованиям к высокоскоростным военно-морским судам. Программное обеспечение для автономного управления было усовершенствовано за более чем десятилетнюю историю работы Saildrone.

Как и два других надводных дрона компании, Voyager и Surveyor, Spectre использует для движения силу ветра, солнечную энергию и дизельную тягу.

Двигаясь со скоростью 25 узлов с полезной нагрузкой 25 тонн, Spectre имеет расчетную дальность хода 3280 морских миль на спокойной воде и 2790 морских миль при волнении моря 4 балла. Гребные винты с регулируемым шагом обеспечивают чрезвычайно эффективную работу во всем диапазоне скоростей, позволяя контролировать акустические характеристики и практически бесшумно работать на малых скоростях для буксировки объектов, таких как тонкокорпусные буксируемые антенные решетки и гидролокационные системы с изменяемой глубиной погружения.

Скрытая палуба обеспечивает место для грузов – от двух 40-футовых контейнеров до пяти 20-футовых контейнеров; также возможно комбинирование обоих типов. Расположение близко к ватерлинии позволяет легко выгружать грузы через транец. Максимальная грузоподъемность Spectre превысит 70 тонн.

В настоящее время компания Lockheed Martin сотрудничает с Saildrone над интеграцией пусковой установки управляемых ракет AGM-179 JAGM. Демонстрационные стрельбы по высокоскоростной маневрирующей надводной цели запланированы на это лето.

Компания Saildrone также сотрудничает с Thales для интеграции комбинированного активно-пассивного буксируемого гидролокатора CAPTAS-4.