Носовую часть японского вертолетоносца "Идзумо" сделали безопасной для взлетов F-35B

Головной японский вертолетоносец класса "Идзумо" впервые предстал перед публикой с кардинально изменённым дизайном носовой части. Как отмечает Naval News, это важный этап в переоборудовании корабля для эксплуатации истребителей с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B.

Издание уточняет, что второй этап модернизации "Идзумо" проходит на верфи Japan Marine United (JMU) в Йокогаме, к югу от Токио. По словам наблюдателей, корабль вывели из сухого дока в конце прошлой недели. Теперь носовая часть вертолетоносца имеет прямоугольную форму.

Модернизация вертолетоносца "Идзумо", Япония

Изначально вертолетоносец имел трапециевидную сужающуюся носовую часть. Новая конфигурация прямоугольной формы, как поясняют представители ВМС Японии, снижает турбулентность воздушного потока в этой области и повышает безопасность полетов F-35B.

Для достижения этой цели полетную палубу расширили в поперечном направлении, что позволило устранить узкую переднюю секцию и обеспечить более стабильные условия взлета и посадки для самолетов с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL).

Два японских универсальных десантных корабля класса "Идзумо" проходят модернизацию в два этапа. Переоборудование головного вертолетоносца в рамках первой стадии завершилось в июне 2021 года на той же верфи JMU. Тогда работы включали нанесение термостойкого покрытия палубы для защиты от выхлопных газов F-35B, установку визуальных средств обеспечения посадки и добавление осевой разметки вдоль полетной палубы.

Второй этап начался с ввода "Идзумо" в сухой док 1 ноября 2024 года. Помимо видоизменения носовой части, этот этап включает и другие существенные модификации. Завершить переоборудование корабля планируется к концу 2027 финансового года (март 2028 года).

Носовая часть вертолетоносца "Идзумо" после модернизации, Япония

Работы над вторым кораблем этого класса, "Кага", проходили по аналогичному пути. Первый этап его модернизации стартовал в начале 2022 финансового года. В апреле 2023 года вертолетоносец вышел из сухого дока с уже переделанной носовой частью.

Второй этап модернизации "Кага" планируют начать в этом году и завершить к концу 2028 финансового года (март 2029 года).

Полное водоизмещение универсальных десантных кораблей класса "Идзумо" составляет 27 000 тонн. До модернизации длина летной палубы составляла 248 метров, ширина – 38 метров. Каждый корабль может взять на борт 970 человек, включая экипаж и десант.

В базовом варианте авиакрыло состояло из девяти противолодочных вертолетов SH-60K "Сихок" и вертолетов противоминной борьбы, но максимальная загрузка допускает размещение до 28 летательных аппаратов, включая также конвертопланы и истребители.

