Носовую часть японского вертолетоносца "Идзумо" сделали безопасной для взлетов F-35B

Головной японский вертолетоносец класса "Идзумо" впервые предстал перед публикой с кардинально изменённым дизайном носовой части. Как отмечает Naval News, это важный этап в переоборудовании корабля для эксплуатации истребителей с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B.

Издание уточняет, что второй этап модернизации "Идзумо" проходит на верфи Japan Marine United (JMU) в Йокогаме, к югу от Токио. По словам наблюдателей, корабль вывели из сухого дока в конце прошлой недели. Теперь носовая часть вертолетоносца имеет прямоугольную форму.

Модернизация вертолетоносца "Идзумо", Япония @Alsace_class / Naval News

Изначально вертолетоносец имел трапециевидную сужающуюся носовую часть. Новая конфигурация прямоугольной формы, как поясняют представители ВМС Японии, снижает турбулентность воздушного потока в этой области и повышает безопасность полетов F-35B.

Для достижения этой цели полетную палубу расширили в поперечном направлении, что позволило устранить узкую переднюю секцию и обеспечить более стабильные условия взлета и посадки для самолетов с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL).

Два японских универсальных десантных корабля класса "Идзумо" проходят модернизацию в два этапа. Переоборудование головного вертолетоносца в рамках первой стадии завершилось в июне 2021 года на той же верфи JMU. Тогда работы включали нанесение термостойкого покрытия палубы для защиты от выхлопных газов F-35B, установку визуальных средств обеспечения посадки и добавление осевой разметки вдоль полетной палубы.

Второй этап начался с ввода "Идзумо" в сухой док 1 ноября 2024 года. Помимо видоизменения носовой части, этот этап включает и другие существенные модификации. Завершить переоборудование корабля планируется к концу 2027 финансового года (март 2028 года).

Носовая часть вертолетоносца "Идзумо" после модернизации, Япония @Alsace_class / Naval News

Работы над вторым кораблем этого класса, "Кага", проходили по аналогичному пути. Первый этап его модернизации стартовал в начале 2022 финансового года. В апреле 2023 года вертолетоносец вышел из сухого дока с уже переделанной носовой частью.

Второй этап модернизации "Кага" планируют начать в этом году и завершить к концу 2028 финансового года (март 2029 года).

Полное водоизмещение универсальных десантных кораблей класса "Идзумо" составляет 27 000 тонн. До модернизации длина летной палубы составляла 248 метров, ширина – 38 метров. Каждый корабль может взять на борт 970 человек, включая экипаж и десант.

В базовом варианте авиакрыло состояло из девяти противолодочных вертолетов SH-60K "Сихок" и вертолетов противоминной борьбы, но максимальная загрузка допускает размещение до 28 летательных аппаратов, включая также конвертопланы и истребители.