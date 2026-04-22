Путин выразил уверенность в достижении РФ целей СВО благодаря сплоченности

Путин: Россия добьется целей СВО благодаря своей сплоченности

Россия достигнет целей специальной военной операции (СВО) благодаря своей сплоченности, выразил уверенность 21 апреля президент РФ Владимир Путин.

«У нас много примеров, когда именно единство людей обеспечивало великие победы и достижения отечества. И сегодня мы понимаем, что главное — быть вместе. Что только благодаря нашей сплоченности мы достигнем целей и специальной военной операции», — сказал российский лидер.

Как отметил Путин, благодаря солидарности и личной ответственности каждого сотрудника на своем месте реализуются стратегические приоритеты страны, а также ключевые принципы развития государства на долгую историческую перспективу.

«Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время Героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают всë, что для того чтобы эти проблемы были решены», — заявил президент.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Свердловскую область 19 февраля отметил, что Россия достигнет мира и обеспечит свою безопасность. Он добавил, что цели России в СВО — обеспечить безопасность на десятилетия вперед, а также исключить возникновение угрозы войны.