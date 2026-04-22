Проблемы США с Ираном связали с пренебрежением системами ПВО ближнего действия

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Проблемы США с эффективным отражением атак Ирана на американские объекты на Ближнем Востоке во многом связаны с пренебрежением системами противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия. Об этом изданию Breaking Defense (BD) рассказал военный эксперт Том Карако.

«Граница между противовоздушной обороной и так называемой противоракетной обороной несколько размыта, и эта размытость только усиливается. Все сводится к высоте поражения и к тому, против каких угроз оптимизированы конкретные перехватчики», — считает аналитик.

По его словам, «проблема, по-видимому, связана с беспилотниками». «Это потому, что, учитывая все обстоятельства, мы долгое время игнорировали проблему противовоздушной обороны. Мы воспринимали превосходство в воздухе как нечто само собой разумеющееся. Мы пренебрегали системами ПВО ближнего действия. Мы игнорировали все эти вещи, потому что воспринимали превосходство в воздухе как нечто само собой разумеющееся», — заметил эксперт.

Карако добавил, что сама по себе задача уничтожения беспилотников не представляется сложной, в отличие от проблемы своевременного обнаружения угрозы. «Само уничтожение — не самая сложная задача. Сложнее датчики, а значит, и классификация угроз. Когда эти штуки появляются на горизонте, у вас есть лишь короткий промежуток времени, чтобы их уничтожить», — сказал аналитик.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» обратил внимание на то, что появились спутниковые снимки уничтоженной Ираном центральной батареи американской системы MIM-104 Patriot.

