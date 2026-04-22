Metal Shark завершила поставку катеров 40PB ВМС США

Один из опытных образцов нового 40-футового малого сторожевого катера типа Defiant (40РВ) компании Metal Shark, построенных для ВМС США.

ЦАМТО, 21 апреля. Американская компания Metal Shark (входит в состав Magnet Defense) сообщила о завершении программы поставки ВМС США 40-футовых патрульных катеров 40PB, которые будут применяться для поддержки операций Экспедиционного боевого командования (NECC).

Программа 40PB, первоначально задуманная как часть инициативы Patrol Boat X (PBX), была инициирована с целью создания современной специализированной платформы, позволяющей противодействовать новым угрозам безопасности на море.

По итогам проведенного конкурса в 2017 году основной контракт на проектирование и поставку первой партии катеров был заключен с компанией Metal Shark. Они предназначались для замены состоявших на вооружении патрульных катеров CRF длиной 25 и 34 фута.

После завершения разработки Metal Shark поставила заказчику два опытных образца, которые прошли испытания и оценку ВМС США. По итогам полученных в ходе испытаний отзывов проект был доработан до серийной конфигурации. Серийное производство катеров было одобрено в 2020 году. Начальный заказ предусматривал поставку 11 катеров. Позднее были заключены контракты на поставку дополнительных катеров. Всего же в ходе реализации первого этапа программы (Flight 1) Metal Shark поставила ВМС США 57 ед. 40PB.

В настоящее время Metal Shark работает над выполнением контракта на поставку ВМС США катеров класса 40PB следующего поколения (Flight 2).