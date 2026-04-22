Новая дымовая граната РДГ–У пошла в серию и в зону СВО

Первая партия серийных гранат РДГ–У поставлена в зону СВО, концерн «Калашников» запустил серийное производство новой унифицированной дымовой гранаты. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Серийное производство новой дымовой гранаты запущено, первая партия уже передана военным в зоне СВО. Стоит отметить, что о готовности запустить гранату в серию концерн заявлял еще в 2023 году, а весной 2025-го ЦНИИТочмаш заявил, что заканчивает подготовительные мероприятия для запуска изделия в серию. И вот теперь приходит информация, что первые партии серийных гранат РДГ–У пошли в войска.

Граната РДГ-У разработана специально для защиты личного состава и техники от ударов высокоточного оружия. Граната на долгое время создает в воздухе так называемую мгновенную завесу, маскирующую солдат и технику, делая их невидимыми для боеприпасов с инфракрасными и тепловизионными системами прицеливания.

При использовании гранаты взрывная секция сначала создает плотное дымовое облако, а курящийся состав обеспечивает непрерывную подпитку дымовой завесы потоком аэрозоля, что значительно увеличивает продолжительность и зону маскировки.

Масса гранаты в сборе — 700 грамм, длина — 200 мм, диаметр корпуса — 54 мм. Корпус сделан из композитного материала высокой прочности. Диапазон применения — от минус 50 до плюс 55 по Цельсию.

Впервые гранату РДГ-У показали в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022».

