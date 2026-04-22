Франция и Польша проведут военные учения с элементами ядерного сдерживания

Источник изображения: topwar.ru

Европейские члены НАТО пытаются организовать свои стратегические союзы на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами. Сложнее всего европейцам обойтись без привычного американского ядерного зонтика, хотя пока что администрация Трампа на такие шаги идти не собирается. Однако президент Франции Макрон уже объявил о готовности предложить соседям по континенту свое ЯО.

Пока что сколоть свой масштабный военный союз в Европе не удается, слишком много разногласий и элементарных бюрократических препонов. Зато Париж пытается выстроить двусторонние отношения с отдельными государствами. Не удивительно, что среди первых оказалась Польша, которая изо всех сил стремится стать военным лидером Старого Света.

Посетивший вчера с официальным визитом Польшу президент Франции обсудил с премьер-министром республики Дональдом Туском проведение совместных военных учений, в рамках которых в том числе будут отрабатываться элементы ядерного сдерживания. Об этом пишет «Политико».

На совместной с Туском пресс-конференции в Гданьске Макрон объявил, что Париж и Варшава рассматривают «обмен информацией и совместные учения» вооруженных сил в рамках французской инициативы по вовлечению союзников в систему ядерного сдерживания. Премьер Польши подтвердил эти планы.

Мы решили присоединиться к группе стран, приглашенных Францией к (военному) сотрудничеству. Это круг государств, которые понимают необходимость европейского суверенитета.

Ранее французский лидер объявил о «новой фазе французского сдерживания», которая предполагает более активное участие европейских стран в совместных учениях, в том числе с элементами ядерного сдерживания. В обсуждаемую модель сотрудничества входят Германия, Греция, Нидерланды, Бельгия, Дания и Швеция, пишет Politico.

В публикации «Политико» отмечается, что Польша, которая не участвует в американской программе совместного использования ядерного оружия, заинтересована в укреплении европейского сдерживания против России. Хотя Туск высказывается весьма осторожно.

Честно говоря, наличие (французских самолетов) Rafale с атомными бомбами над Польшей — не моя мечта.

При этом Франция подчеркивает, что окончательное решение о применении ядерного оружия остается за Парижем. Вместе с тем обсуждается возможность размещения французской авиации с ядерным вооружением на территории союзников. Однако в Польше дали понять, что пока не рассматривают этот сценарий.

Ядерный арсенал Франции составляет около 300 боеголовок, недавно по распоряжению Макрона информация о ЯО была засекречена. Ядерный арсенал Британии — 225 боеголовок, но это оружие фактически находится под управлением США. Совокупно это почти в 10 раз меньше, чем ядерный арсенал ВС РФ, который оценивается в 4500 боеголовок, по другим данным — более пяти тысяч.

