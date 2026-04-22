Войти
Военное обозрение

ВСУ закупают новые тысячи наземных беспилотников: борьба с ними теряет смысл?

256
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Украины объявило об амбициозном плане значительно увеличить закупки наземных беспилотников в 2026 году. Только в первом полугодии военное ведомство намерено приобрести до 25 тысяч таких систем, что вдвое превышает общий объём закупок за весь 2025 год.

Как пояснили в Минобороны, только в марте 2026 года дроны выполнили более 9 тыс. миссий, а в первом квартале 2026 года – 21,5 тыс. В качестве стратегической цели названа 100% автоматизация логистики на передовой. Для её достижения уже заключено 19 контрактов с производителями на общую сумму 11 млрд гривен ($250 млн).

Запланировано создание при Минобороны научно-исследовательского центра беспилотных наземных транспортных средств, который будет сотрудничать с военными и Генштабом, ускоряя внедрение новых систем и выступая в качестве центрального узла коммуникации с производителями.

На этом фоне вызывает интерес статистика поражения целей российскими дроноводами, в частности командами центра «Рубикон», в котором работают наиболее опытные операторы БПЛА. По подсчётам LostArmour, из 24 тыс. опубликованных «Рубиконом» эпизодов только 6,6% (менее 1600) приходится на поражение пехоты. Целями операторов главным образом являются беспилотники, в том числе наземные, РЛС, средства связи, автотранспорт, но не личный состав противника.

При этом дроноводы ВСУ стремятся в первую очередь поражать российскую пехоту, рассчитывая на истощение людских ресурсов в ВС РФ. По подсчётам сил беспилотных систем Украины, на личный состав приходится 30% целей.

Учитывая данную статистику и постоянный рост поставок ВСУ беспилотников, ряд обозревателей предполагает, что по крайней мере часть российских дроноводов проделывает Сизифов труд. Указывается, что первоочередной целью должен являться личный состав ВСУ, неприемлемые потери в котором приведут к развалу фронта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 04:50
  • 13
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57
  • 22.04 01:58
  • 9
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 22.04 01:45
  • 2
ЗРК семейства "Тор" – адекватный ответ на современные воздушные угрозы
  • 22.04 00:13
  • 1
"Бук-М3" может поразить любую ракету НАТО, заявил оператор
  • 21.04 23:50
  • 1
Стало известно о появлении новейшего радара у российских Су-35
  • 21.04 23:46
  • 1
Стало известно об ожиданиях Индии от Су-57 с «изделием 30»
  • 21.04 19:41
  • 3
Российские промышленники заявляют о провале экономической политики властей
  • 21.04 18:48
  • 125
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 21.04 16:57
  • 0
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 21.04 16:32
  • 0
Комментарий к "Зеленский заявил о необходимости скорейшего создания антибаллистической системы ПВО"
  • 21.04 14:26
  • 15610
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 12:48
  • 1093
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 21.04 09:21
  • 1
Перспективы российского «мини-Панциря» оценили
  • 21.04 04:59
  • 0
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации. Продолжение"