ВСУ закупают новые тысячи наземных беспилотников: борьба с ними теряет смысл?

Минобороны Украины объявило об амбициозном плане значительно увеличить закупки наземных беспилотников в 2026 году. Только в первом полугодии военное ведомство намерено приобрести до 25 тысяч таких систем, что вдвое превышает общий объём закупок за весь 2025 год.

Как пояснили в Минобороны, только в марте 2026 года дроны выполнили более 9 тыс. миссий, а в первом квартале 2026 года – 21,5 тыс. В качестве стратегической цели названа 100% автоматизация логистики на передовой. Для её достижения уже заключено 19 контрактов с производителями на общую сумму 11 млрд гривен ($250 млн).

Запланировано создание при Минобороны научно-исследовательского центра беспилотных наземных транспортных средств, который будет сотрудничать с военными и Генштабом, ускоряя внедрение новых систем и выступая в качестве центрального узла коммуникации с производителями.

На этом фоне вызывает интерес статистика поражения целей российскими дроноводами, в частности командами центра «Рубикон», в котором работают наиболее опытные операторы БПЛА. По подсчётам LostArmour, из 24 тыс. опубликованных «Рубиконом» эпизодов только 6,6% (менее 1600) приходится на поражение пехоты. Целями операторов главным образом являются беспилотники, в том числе наземные, РЛС, средства связи, автотранспорт, но не личный состав противника.

При этом дроноводы ВСУ стремятся в первую очередь поражать российскую пехоту, рассчитывая на истощение людских ресурсов в ВС РФ. По подсчётам сил беспилотных систем Украины, на личный состав приходится 30% целей.

Учитывая данную статистику и постоянный рост поставок ВСУ беспилотников, ряд обозревателей предполагает, что по крайней мере часть российских дроноводов проделывает Сизифов труд. Указывается, что первоочередной целью должен являться личный состав ВСУ, неприемлемые потери в котором приведут к развалу фронта.