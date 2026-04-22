ВВС США продлили срок эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt

ЦАМТО, 21 апреля. Срок эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt будет продлен в США до 2030 года, заявил министр ВВС Трой Минк.

"Проконсультировавшись с министром войны Питом Хегсетом, мы продлеваем срок эксплуатации платформы A-10 Thunderbolt до 2030 года. Это позволит сохранить боевую мощь, пока военно-промышленный комплекс работает над увеличением выпуска самолетов для их замены", – цитирует "РИА Новости" заявление Т.Минка.

Как передает агентство Рейтер, штурмовик должны были вывести из эксплуатации к 2026 году.

Агентство подчеркивает, что A-10 Thunderbolt совершил свой первый полет в 1976 году и уже более двух десятилетий находится под угрозой списания.