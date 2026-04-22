Япония сняла ограничения на экспорт оружия

Флаг Японии
Флаг Японии.
ЦАМТО, 21 апреля. Правительство Японии внесло изменения в правила экспорта оружия, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара.

"На заседании Кабинета министров принято решение о внесении изменений в руководящие "Три принципа передачи оборонительных систем и технологий" – базового нормативного документа, регулирующего экспорт ПВН. Эти решения позволят обеспечить безопасность Японии в быстро меняющейся геополитической ситуации вокруг нашей страны. Для защиты мира в нашей стране и регионе необходимо продвигать экспорт вооружений и повышать обороноспособность стран-союзниц", – цитирует "РИА Новости" М.Кихару.

Реформа военного экспорта Японии направлена на упразднение существовавшей пятикатегорийной классификации, ограничивавшей экспорт ПВН.

Действовавшие с 2014 года принципы разрешали поставку военных систем за рубеж только в пяти небоевых категориях: поисково-спасательные операции, транспортировка, предупреждение и оповещение, наблюдение и разведка, разминирование. В декабре 2023 года кабинет премьер-министра Кисиды Фумио осуществил частичное смягчение: было разрешено экспортировать готовые изделия (а не только компоненты), произведенные в Японии по иностранным лицензиям, в страну-патентообладателя и далее в третьи государства. Переданные Японией ракеты Patriot США стали первым прецедентом в рамках обновленных правил.

25 февраля 2026 года исследовательский совет по безопасности Либерально-демократической партии (ЛДП) одобрил пакет рекомендаций, включающих разрешение на экспорт летального вооружения, а 6 марта 2026 года правящая коалиция направила соответствующее предложение непосредственно премьер-министру Санаэ Такаити.

Согласно новым правилам, оборонные системы теперь будут разделены на два класса: "оружие" изделия с летальным поражающим потенциалом (эсминцы, боевые самолеты, ракеты) и "вспомогательное оборудование" оборудование без непосредственного летального воздействия (РЛС систем предупреждения и управления, средства разведки). Экспорт класса "вспомогательное оборудование" не будет подлежать ограничениям. Экспорт класса "оружие" допускается только в государства, заключившие с Японией соглашение о защите секретной информации о военном оборудовании и технологиях. По состоянию на апрель 2026 года соответствующие соглашения действуют приблизительно с 15 государствами, в том числе с США, Великобританией, Италией, Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией и Индонезией. Причем решение о поставках оружия будет принимать не парламент, а Совет национальной безопасности.

Поставки в страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, новыми правилами в целом запрещены. Вместе с тем, допускается введение исключений в "особых обстоятельствах" с учетом требований безопасности Японии формулировка, оставляющая правительству широкие полномочия. 7 апреля 2026 года ЛДП провела обсуждение итогового варианта проекта с расчетом на принятие поправок до конца апреля.

Реформа реализуется в контексте последовательного наращивания оборонного бюджета Японии. В декабре 2022 года была принята Стратегия национальной безопасности, предусматривающая увеличение расходов на оборону до 2% ВВП к 2027 году.

