Фото: Makis Kartsonakis / Reuters
USNI News: Авианосец Gerald Ford побил рекорд по числу дней в плавании

Авианосец Gerald Ford Военно-морских сил (ВМС) США в прошлую пятницу, 17 апреля, побил рекорд по числу дней в плавании, сообщает USNI News.

По данным портала, на прошлой неделе Gerald Ford побил рекорд среди авианосцев по количеству дней развертывания после окончания холодной войны. «По состоянию на пятницу авианосец находится в командировке уже 297 дней», — говорится в публикации.

Со ссылкой на представителей ВМС издание добавило, что срок развертывания Gerald Ford может достигнуть 11 месяцев.

В январе портал TWZ сообщил, что второй авианосец типа Ford ВМС США — John Kennedy — впервые вышел в море для начала ходовых испытаний.

В том же месяце начальник военно-морских операций (глава штаба) ВМС США адмирал Дэрил Кодл заявил, что авианосная ударная группа Ford перегружена боевыми задачами.

