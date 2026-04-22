Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль 34 населенных пункта и 700 кв. км территорий в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса за март и апрель. Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики (ЛНР). Все подробности — в материале «Известий».

Итоги наступления за два месяца

Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в течение марта и апреля российские войска освободили 34 населенных пункта. За этот период под контроль Вооруженных сил РФ перешло около 700 кв. км территорий. Проверка Южной группировки войск, которую провел глава Генштаба, подтвердила успешное выполнение поставленных задач.

В ходе доклада Герасимов отметил значительные потери противника. По его словам, в феврале и марте Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 3 тыс. человек и свыше 160 единиц техники в ходе попыток безуспешных атак.

Продвижение войск в Донбассе

Российские подразделения полностью завершили освобождение ЛНР. Герасимов подчеркнул, что командование украинской армии пытается скрыть свои провалы на фронте с помощью информационных кампаний о якобы возвращенных территориях, во время которых распространяет дезинформацию.

Начальник Генштаба также сообщил об активном наступлении в направлении Славянска и Краматорска. Российские войска уже находятся в 12 км от восточных окраин Славянска и в 7 км от Краматорска. Кроме того, под контроль взято более 75% Новопавловки в Днепропетровской области.

«Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики», — заявил Валерий Герасимов.

Действия группировок «Запад» и «Днепр»

Группировка войск «Запад» ликвидировала подразделения ВСУ на восточном берегу реки Оскол южнее Купянска-Узлового. В Минобороны РФ подчеркнули, что наступление развивается на широком фронте. Только за март в этой зоне было освобождено восемь населенных пунктов.

В настоящее время бои продолжаются в Боровой, Святогорске, Студенке и Старом Караване. Штурмовые группы продвигаются западнее Гуляй-Поля, взяв под контроль Бойково и Луговское.

На южном участке фронта группировка «Днепр» ведет наступление в сторону Запорожья. Российские военные освободили Веселянку, в то время как уличные бои продолжаются в Орехове и Запорожце. Валерий Герасимов добавил, что, несмотря на все попытки, украинская сторона не достигла своих целей.