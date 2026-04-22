Военное обозрение

Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития

Китайская Компартия реализует проект по увеличению числа учёных в высших партийных структурах, напрямую участвующих в построении современной государственности.

Согласно опубликованной в КНР статистике, число представителей научной элиты в высшем руководстве Компартии Китая за десятилетие выросло более чем вдвое.

Согласно анализу кадрового состава ЦК КПК, в 18-м созыве, избранном в 2012 году, насчитывалось 15 академиков ведущих национальных академий наук и инженерных институтов. Это составляло около 3,5% от общего числа членов ЦК.

К моменту формирования 20-го Центрального комитета, приступившего к работе в 2022 году, доля учёных в партийной элите увеличилась до 8%. В абсолютных цифрах количество академиков достигло 30 человек. Из них семеро имеют статус полноправных членов ЦК, остальные являются кандидатами.

Эксперты отмечают, что тренд отражает стратегический курс Пекина на усиление роли науки и технологий в государственном управлении. Рост числа исследователей в высших партийных органах происходит на фоне масштабных государственных программ по достижению технологического суверенитета Китая. Наблюдатели связывают эту динамику с кадровой политикой, направленной на привлечение профильных специалистов к принятию ключевых решений в области инноваций, обороны и экономики.

Представленные данные охватывают период с 2012 по 2022 год; текущий состав высших руководящих органов остаётся без изменений до следующего съезда партии, запланированного на 2027 год. Ожидается, что в будущем году процентный состав учёных в ЦК КПК впервые превысит 10%.

В Китае говорят о том, что именно научная элита уже сегодня начинает задавать стратегический вектор. И это в значительной степени влияет на успешность китайских программ, включая технологические и экономические.

