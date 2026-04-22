Началась поставка ЗРК Barak MX ВС Словакии

ЦАМТО, 21 апреля. МО Словакии 17 апреля объявило о доставке в страну первой батареи ЗРК Barak MX производства Israel Aerospace Industries (IAI), которая позволит усилить защиту важных объектов инфраструктуры.

Как заявил заместитель премьер-министра и министр обороны Словакии Роберт Калиняк, в настоящее время система находится в процессе принятия на вооружение, а ее полная готовность к боевому применению должна быть достигнута в ближайшие несколько недель. Одновременно проводится подготовка словацких военнослужащих с привлечением иностранных специалистов.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Словакии выбрало ЗРК средней дальности Barak MX компании IAI в сентябре 2023 года по результатам проведенной оценки.

Правительство Словакии одобрило покупку в Израиле шести комплексов Barak MX на сумму 554,3 млн. евро (615 млн. долл.) в августе 2024 года.

Контракт стоимостью 560 млн. евро на поставку 6 батарей ЗРК Barak MX генеральный директор Минобороны Израиля генерал-майор (в отставке) Э.Замир и генеральный директор управления модернизации Министерства обороны Словакии М.Чатлош подписали декабре 2024 года. Как планируется, поставки будут осуществляться поэтапно до 2030 года.

В настоящее время на вооружении ВС Словакии имеются ЗРК 2K12 "Куб", сроки эксплуатации которых истекли. Имевшаяся ЗРС С-300 ПМУ, включая четыре пусковые установки, РЛС, до 48 ЗУР, в апреле 2022 года была безвозмездно передана Украине.

Barak MX является модульной системой, позволяющей обеспечить многоуровневую защиту от различных воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты.

В состав системы входят ракеты-перехватчики трех типов семейства Barak. Ракета Barak-MRAD обеспечивает поражение целей на дальностях до 35 км, Barak-LRAD – на удалении до 70 км. Barak-ER поражает воздушные угрозы, включая баллистические, на дальностях до 150 км. Высота поражения целей – до 30 км.