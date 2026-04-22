Ставит прицельные помехи: новый носимый протидроновый комплекс STORM 2

Компания Thales ведёт разработку нового противодронового средства STORM 2 – носимого лёгкого и компактного модуля, предназначенного для защиты отдельных бойцов «от киберугроз и электромагнитной активности» (CEMA). Первоначально разработанный для противодействия СВУ, этот комплекс был адаптирован для обеспечения бойцов локальной защитой от управляемых на радиочастотах БПЛА.

Вес STORM 2 составляет менее 2 кг, что минимизирует нагрузку на солдат. Диапазон частот от 20 МГц до 6 ГГц обеспечивает гибкую защиту от постоянно расширяющегося спектра каналов управления дронами. Комплекс оснащен мощным программно-определяемым радиомодулем (SDR) и процессором, что позволяет быстро перенастраивать его для выполнения других задач CEMA (таких как блокирование каналов детонации СВУ, сетей Wi-Fi и боевых радиосетей).

В отличие от классических «глушилок», которые непрерывно излучают мощный сигнал во все стороны, действуя в активном режиме, STORM 2 в базовом сценарии работает в режиме ожидания. Он мгновенно «просыпается» и благодаря SDR ставит прицельные по частоте помехи только когда обнаруживает сигнал управления или видеосвязи, не забивая весь эфир бесполезным шумом.

Разработчик указал основное назначение нового изделия:

В войне на Украине большую часть потерь личному составу наносят беспилотники, а не традиционная артиллерия. Победит тот, кто быстрее всех обеспечит вооруженные силы новыми технологиями.