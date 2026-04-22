Военное обозрение

Воздух вместо пенки: Франция испытывает новую подложку под бронежилет

В последние годы в различных странах в целях повышения баллистической защиты бойца без ущерба для его мобильности проводились исследования самых разнообразных материалов, в том числе паучьего шёлка, который описывается как более прочный, чем кевлар; перламутра, структура которого должна стать основой для создания пластичного материала, в 14 раз прочнее и в 8 раз легче стали.

Во Франции Институт биомедицинских исследований вооруженных сил (IRBA) в сотрудничестве с компанией RXR Protect ведёт разработку защитного средства Air Shock Absorber. Это не сам бронежилет, а специализированная подложка (климатико-амортизационный подпор), которая устанавливается под бронеплиту. Она состоит из системы герметичных каналов и сот, заполненных газом.

В то время как традиционные демпферы просто смягчают удар, Air Shock распределяет кинетическую энергию пули по всей площади жилета за счёт мгновенного сжатия и перетока воздуха по каналам в момент поражения. Это позволяет поглощать до 30-50% энергии, предотвращая переломы рёбер и разрывы внутренних органов.

Исследования показали, что использование такой вставки снижает риск тяжёлых травм лёгких и сердца даже при попадании винтовочных калибров (.308 Win / 7.62x51 мм). В отличие от тяжёлых демпферов из пенки, она имеет малую массу (350 грамм); толщина составляет 3 см. Вставка совместима с баллистическими жилетами, выдаваемыми французским войскам.

В Минобороны пояснили, что баллистические испытания, проведённые военной лабораторией, являются многообещающими:

Испытания будут продолжены, и если результаты окажутся убедительными, RXR Protect или любое аналогичное устройство может быть интегрировано в индивидуальное защитное снаряжение бойца.

Основным вызовом остаётся живучесть системы. При попадании осколков воздушные камеры могут потерять герметичность, поэтому в последних версиях используется микросотовая структура, в которой повреждение одной ячейки не влияет на работу остальных.

