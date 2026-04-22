Опасаясь Ирана, ВМС США изменили процедуру снабжения авианосца Abraham Lincoln

Источник изображения: topwar.ru

Командование ВМС США опубликовало кадры с поставками на борт авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72), находящегося, по американским утверждениям, в акватории Аравийского моря. В сообщениях говорится о том, что поставки на авианосец осуществляются вертолётом с борта судна снабжения USNS Carl Brashear.

Это значительные изменения в формате снабжения боевых кораблей США. Дело в том, что в традиционном режиме «снабженческая» операция проводится в формате «борт к борту». Это существенно экономит время. «Вертолётный» же вариант поставок может свидетельствовать о том, что командование опасается получить иранский удар сразу по двум кораблям во время процедуры пополнения запасов на малом их ходу или при «нуле узлов». Именно поэтому приходится доставлять на «Авраам Линкольн» ящики на внешней подвеске вертолёта.

Источник изображения: topwar.ru

Командование ВМС США:

Авианосец Abraham Lincoln в настоящее время действует на Ближнем Востоке, обеспечивая морскую блокаду в отношении судов, пытающихся войти в иранские порты и покинуть их.

Напомним, что накануне американский эсминец нанёс удар по судну Touska, которое шло из Китая в порт Бендер-Аббас. После того как судно получило серьёзные повреждения и потеряло ход, на него высадился американский спецназ, осуществив фактически акт морского пиратства. В США считали, что судно доставляло в Иран китайское оружие. Однако до сих пор никаких свидетельств того, что на борту Touska было какое-либо вооружение, американской стороной не представлено.