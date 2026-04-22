Войти
РИА Новости

Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot

237
0
0
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea

БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Российские беспилотники несколько часов вели разведку над украинским зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны Patriot производства США, который предназначен в том числе и для поражения БПЛА, что говорит о низком уровне подготовки украинских специалистов и сомнительном качестве самой техники, рассказал РИА Новости врио командира роты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Стрела".

"Из последних наших успехов по ведению воздушной разведки хочется отметить обнаружение зенитно-ракетного комплекса Patriot, производства стран НАТО, который, по заявлениям этих самых стран НАТО, считается чуть ли не лучшим в мире. Он был обнаружен с беспилотного летательного аппарата, который он призван уничтожать", — сообщил "Стрела".

Как он подчеркнул, тот факт, что беспилотник смог столько времени находиться над комплексом, свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о низком уровне подготовки украинских специалистов, а во-вторых, о том, что техника противника не так хороша, как её рекламируют.

"Беспилотный летательный аппарат несколько часов находился над ним, производил его съемку, чтобы убедиться, что это действительно настоящий Patriot, а не какой-то там макет. Мы убедились, что это действительно настоящая машина, но это говорит о том, что, во-первых, низкий уровень специалистов со стороны противника, а во-вторых, что не так уж и хороша техника, которую они используют", — добавил "Стрела".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
