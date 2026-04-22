Postimees: Украина пугает союзников Россией в надежде получить больше ресурсов

Украина пугает союзников "российской агрессией", надеясь выбить больше поддержки и ресурсов, пишет Postimees. Однако эта стратегия дает обратный эффект и отталкивает партнеров, отмечает автор статьи.

Прийт Хыбемяги

Недавно Владимир Зеленский, комментируя ограничения российских социальных сетей, заявил, что это может быть связано с желанием организовать с меньшими затратами и усилиями параллельное небольшое наступление там, где можно обойтись меньшими силами. Почему? Потому что та или иная страна, например, какая-нибудь из стран Балтии, не готова к сильному сопротивлению. Это очередной пример кампании влияния со стороны Украины, целью которой является запугать своих союзников.

Стоящий за этим образ мышления примитивен: запугать других, чтобы они активнее помогали Украине, в надежде получить больше оружия, денег или других ресурсов. Это инфантильный подход, но страна, находящаяся в состоянии вооруженного конфликта, возможно, и мыслит экстремальными категориями. В итоге от этого страдает прежде всего сама Украина.

Киевский коэффициент

Я внимательно слежу за стратегической коммуникацией Украины с самого начала конфликта. Со временем вырисовываются четкие нарративы, которые используются централизованно. В начале конфликта была использована следующая коммуникационная стратегия — нагло врать, преувеличивать свои успехи и преуменьшать потери. Это, конечно, было недальновидным шагом: единственным результатом стало снижение, а местами и полная утрата доверия к сообщениям из Киева, поскольку верить им стало просто невозможно.

К счастью, этот фо па был преодолен, но вместо него уже долгое время ведется запугивание общественности как малых стран, например стран Балтии, так и более крупных, таких как Польша. Эти послания адресованы именно обществу, а не государственным лидерам. Мы слышим угрозы и запугивания из уст Зеленского, военачальников, общественных деятелей и других представителей страны.

"Вы там, в странах Балтии, — следующие жертвы российской агрессии!" Выбранный Украиной способ привлечь к себе внимание, запугивая союзников, используется уже давно и действительно оказал влияние, но прямо противоположное тому, на которое в Киеве рассчитывали. Сейчас информацию, поступающую с Украины, приходится пропускать через так называемый киевский коэффициент, исходя из того, что примерно 50% сказанного просто не соответствует действительности.

Украину сложно критиковать

Быть сторонником или союзником Украины не означает автоматически соглашаться со всем, что там говорят или делают. Однако критиковать страну, которая борется за выживание с российской военной машиной, очень сложно. Это искажает реальную картину и сдерживает откровенные высказывания в прессе. Фактически речь идет о своего рода самоцензуре.

Ведь есть немало тем, о которых в Эстонии и Европейском союзе предпочитают не говорить вслух. Одна из главных — вступление Украины в ЕС. Официальная коммуникация Киева создает впечатление, что это произойдет быстро и без особых проблем. Ничто не может быть дальше от истины.

Кроме сознательно формальных шагов со стороны Евросоюза, ничто не указывает на то, что Украина в обозримом будущем может стать членом ЕС. Это попросту нереалистично, если учесть действующую процедуру расширения, необходимость консенсусного согласия всех стран-членов, нынешний статус Украины как воюющего государства, будущий мирный договор с пока неизвестными условиями и множество других факторов.

Вступление Украины в ЕС по так называемой ускоренной процедуре (о чем говорили в Киеве) по своему эффекту было бы сопоставимо с выходом США из НАТО и столь же нереалистично, как превращение Гренландии в штат Соединенных Штатов.

Вступление в Европейский союз такой большой славянской страны, как Украина, связано с массой проблем. Это и значительная доля населения с русским менталитетом и русским языком, и возможный приток в Европу бывших военных, психологически сломленных вооруженным конфликтом, и удар по тщательно охраняемому аграрному рынку ЕС со стороны мощного сельского хозяйства черноземных районов, и огромные риски, связанные с коррупцией. И это лишь часть серьезных препятствий.

Ситуация напоминает историю с вступлением Турции в Европейский союз, когда ее десятилетиями водили за нос обещаниями, хотя в Брюсселе отлично понимали, что никакого реального вступления не будет, как бы ни старалась Анкара. В итоге это поняла и сама Турция…

Было бы честно, если бы Украине на официальном уровне ясно и прямо сказали: навешивать на своих друзей ярлык следующей жертвы России — заведомо обреченная на провал тактика, которая выставляет их корыстными и в некрасивом свете. И что вступление в Европейский союз — это красивая, но пока несбыточная мечта. Мечтать не запрещено, но запугивание союзников никак не помогает ее осуществить.