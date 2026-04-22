Бомба с дальностью ракеты: США показали испытания JDAM-LR

Как сообщили в ВМС США, в начале апреля успешно прошли два демонстрационных полёта усовершенствованной версии управляемой бомбы JDAM, получившей обозначение JDAM-LR («большой дальности»). Соответствующие кадры показаны в сети.

В ходе тестирования перспективное средство поражения пролетело около 200 морских миль (370 км), продемонстрировав точность огня «в пределах нескольких метров», как пояснили в Boeing. Сброс боеприпасов осуществлялся с борта палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet.

За счёт повышенного радиуса действия JDAM-LR существенно расширяет ударные возможности истребительной авиации флота. При этом она представляет собой более экономное решение по сравнению с такими ракетами, как AGM-158 стоимостью $1 млн.

Руководитель программы капитан Сара Эбботт, указав на продолжение работ, пояснила о большом потенциале нового боеприпаса:

У пилотов появилась возможность поражать цели со значительно более безопасных расстояний, сохраняя тактическое преимущество в условиях противостояния.

Источник изображения: topwar.ru

Новое изделие может использоваться как в качестве ударного средства, так и играть другие роли, например, выступая в качестве ложной цели или носителя морских мин. Фактически оно представляет собой 500-фунтовую бомбу свободного падения, переоборудованную в небольшую крылатую ракету для поражения кораблей и наземных целей.

Стандартный базовый бескрылый боеприпас JDAM может планировать до цели на расстояние около 15 миль (24 км), в зависимости от высоты запуска. Благодаря установке выдвижного крыла, JDAM-ER уже может поражать цели на расстоянии до 45 миль (72 км). JDAM-LR, получив дополнительно турбинный двигатель TDI-J85 с тягой 200 фунтов (90,7 кг) и стоимостью около $190 тыс., сможет работать, как ожидают в Boeing, уже на дистанции не менее 300 морских миль (550 км).

Двигатель TDI-J85 на наземном стенде:

Источник изображения: topwar.ru

В Boeing пояснили, что любой самолёт, который уже использует JDAM, также сможет применять JDAM-LR. Однако для полной интеграции необходимо завершить цикл испытаний.

